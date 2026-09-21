Стотици хиляди деца в Газа се върнаха в събота на присъствено обучение за първи път от почти три години насам. УНИЦЕФ посочва, че 98% от училищата в Газа са били разрушени или повредени по време на войната, а образователните власти в Газа заявяват, че около 660 000 ученици са били лишени от присъствено обучение и редовно участие в образователния процес.

Възобновяването на учебния процес е важен момент за Газа след конфликта, при който загинаха около 22 000 ученици и над 770 работници в сферата на образованието, включително 532 учители, според Ибрахим Рамадан, директор по образованието в Източен Хан Юнис.

„Последният път, когато ходих на училище, беше преди три години. Сега започваме новата учебна година – това е година на радост, щастие и успех“, каза Моаед Абу Мустафа. Той споделя, че е решен да учи, въпреки че ще седи на пода в палатка без вентилация, няма подходящи обувки, нито тетрадка и химикалка, и е загубил приятели по време на войната.

Снимка: AP Photo/Jehad Alshrafi

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Петнадесетгодишната разселена ученичка Самар Абу Салми, която живее със семейството си в палатка, също се връща в клас. На нея също ѝ липсват голяма част от необходимите пособия, които са станали недостъпни за семейството ѝ. „Преди войната всичко ни беше достъпно – тетрадки, химикалки, стоки, дрехи, екскурзии, неща, които можехме да си купим евтино“, каза Салми.

Въпреки опустошението в анклава Министерството на образованието, подкрепено от международни и местни организации, продължи подготовката за учебната 2026-2027 година, като създаде десетки временни училища, изградени от палатки, брезенти, ламарина и дърво, за да приюти учениците.

Снимка: AP Photo/Jehad Alshrafi

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Според представители на образователните власти се очаква поне 540 000 ученици да посещават присъствени занятия тази година в импровизирани частни училища, временни учебни центрове и образователни пунктове с подкрепата на УНИЦЕФ. Онлайн обучението ще продължи за онези, които не могат да посещават занятия или които са напуснали Газа по време на войната.

Израелските сили продължават да контролират над 60% от Газа въпреки миналогодишното примирие, което спря големите сражения, но не успя да сложи край на конфликта.

Редактор: Цвета Лазаркова