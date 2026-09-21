Тайфунът „Духуан“ предизвика отмяната на най-малко 275 полета в Япония и доведе до предупреждения за потенциално рекордни валежи. Бурята се приближава към Токио. Преждевременно бе затворен и един от най-големите търговски панаири за видеоигри в света. Голям музикален фестивал на открито и бейзболен мач, планирани да се проведат в Чиба, също бяха отменени.

Японската метеорологична агенция (ЯMA) предупреди в неделя, че се очаква дъждът и ветровете да се усилят още преди пристигането на тайфуна. Общото количество валежи до вторник може да надхвърли средните месечни валежи за септември, което ще доведе до рекордно обилни дъждове, съобщи агенцията.

Проливни дъждове спират или ограничават движението на влакове в Япония в понеделник

Скоростта на придружаващите тайфуна ветрове е 144 км/ч. В понеделник над 4000 домакинства в Чиба, до Токио, останаха без ток, а ЯMA и местните власти предупредиха жителите за проливни дъждове и възможни свлачища.

Japan Airlines отмени 120 вътрешни и 15 международни полета, докато All Nippon Airways отмени 140 вътрешни полета. Железопътните оператори в Токио и съседните региони спряха услугите по някои линии.

Редактор: Габриела Павлова