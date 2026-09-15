Инцидентът е станал на улица „Цар Асен II”

Камион за боклук се е запалил в София, научи NOVA. Инцидентът е станал на улица „Цар Асен II”. На място е пожарна. 

Камион премина през две мантинели на магистрала „Марица” след спукване на гума (СНИМКИ)


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