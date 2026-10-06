Кандидатите за президент и вицепрезидент Йотова и Вълчев получават близо 48% подкрепа, а двойката Гюров–Кандев са втори с 24,6%. Очакваната активност сочи сигурен балотаж.Това показват данни от проучване на електоралните нагласи преди изборите в края на октомври.

„Мяра“: Йотова и Вълчев - с 46,9% подкрепа при президентски вот в началото на октомври

Данните са от проучване на „Тренд“ по поръчка на „24 часа", посветено на обществените нагласи спрямо предстоящите президентски избори. Изследването е реализирано в периода между 26 септември и 2 октомври 2026 г. чрез пряко полустандартизирано интервю "лице в лице" с таблет сред 1003 души на възраст 18+.

За две трети от българите (66%) предстоящите избори за президент и вицепрезидент са важни, като 29% ги определят като много важни, а 37% като по-скоро важни.

38% от пълнолетните български граждани, живеещи на територията на страната (малко над 2 милиона души), декларират, че със сигурност ще упражнят правото си на глас на 25 октомври. 20% все още се колебаят дали да гласуват.

Кандидатпрезидентската двойка Йотова-Вълчев получава подкрепата на 47,8% от заявилите, че ще гласуват. За Гюров-Кандев биха гласували 24,6%, а на трето място се нареждат кандидатите на „Възраждане“ Костадинов-Волгин с 9,7% от гласовете. Кандидатите на МЕЧ Василев-Манов се ползват с подкрепата на 4,6%, а Михайлов-Матеева от „Величие“ заемат пета позиция с 2,4%. Шестото място е за Христанов-Черкезова с 1,9%.

В последния месец не регистрираме сериозна динамика в електоралната картина. „Прогресивна България“ остава лидер, ползвайки се с подкрепата на 40,8% от гласуващите. Втората позиция се заема от ГЕРБ с 14,2%. На трето и четвърто място са ПП и ДБ със съответно 7,6 и 6,5 от всички заявили, че биха гласували на следващи парламентарни избори. ДПС остава с подкрепата на 6,2%, а „Възраждане“ с 5,7%. Близо до ръба на парламентарната бариера са МЕЧ (3,8%) и БСП (3,6%). Следват ги Величие с 2,7% и Сияние с 2,2%.

Данните са от проучване на „Тренд“ по поръчка на „24 часа", посветено на обществените нагласи спрямо предстоящите президентски избори. Изследването е реализирано в периода между 26 септември и 2 октомври 2026 г. чрез пряко полустандартизирано интервю "лице в лице" с таблет сред 1003 души на възраст 18+.

Редактор: Станимира Шикова