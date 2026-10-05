Ако изборите за президент и вицепрезидент се провеждаха в началото на октомври, двойката Илияна Йотова и Кирил Вълчев би получила подкрепата на 46,9% от заявилите предпочитание избиратели. Това показват данни от проучване на електоралните нагласи.

На второ място се нареждат Андрей Гюров и Георги Кандев с 25,3%. След тях са Костадин Костадинов и Петър Волгин, за които биха гласували 8,8% от анкетираните.

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Данните са от независимо изследване на социологическа агенция „Мяра“, проведено чрез пряко лично интервю и онлайн анкета между 26 септември и 4 октомври сред 1000 пълнолетни българи. Максималната стохастична грешка е ±3,1 при 50% дялове. 1% от цялата извадка на изследването (а не от гласуващите) се равнява на близо 53 000 души.

Подкрепа от 4,2% събират Ивелин Михайлов и Юлиана Матеева, а Иван Христанов и Стоянка Черкезова получават 2,7 на сто. За Радостин Василев и Красимир Манов биха дали гласа си 2,2%.

Сред останалите кандидати със стойности около 1 процент се открояват Георги Димов, Ивайло Симеонов и Росен Миленов. Опцията „Не подкрепям никого“ би била избрана от 2,3% от респондентите. Данните представляват моментна снимка на нагласите към началото на октомври и не са прогноза за резултата от президентските избори.

Според заявеното от участниците в изследването очакваната избирателна активност е 35,4%.

Данните са от независимо изследване на „Мяра“, проведено чрез пряко лично интервю и онлайн анкета между 26 септември и 4 октомври сред 1000 пълнолетни българи. Максималната стохастична грешка е ±3,1 при 50% дялове. 1% от цялата извадка на изследването (а не от гласуващите) се равнява на близо 53 000 души.

Редактор: Цветина Петкова