Атаката с дронове срещу търговски кораби в изключителната икономическа зона на България може да даде нов тласък на предизборния дебат и да изостри сблъсъка между основните претенденти за президентския пост. Това коментираха в "Твоят ден" по NOVA NEWS социологът от "Мяра" Яница Петкова, социалният антрополог Харалан Александров и политологът доц. Милен Любенов.

Според Яница Петкова „ще има нов тласък на обществения дебат и на дебата по време на кампанията“, тъй като темата за сигурността е основна за двете спорещи политически сили.

Доцент Милен Любенов очаква инцидентът да засили противопоставянето между лагерите на основните кандидати, но не смята, че той сам по себе си ще преобърне обществените нагласи. „По-скоро е вероятно да се стигне до консолидация на позициите и в двата лагера“, посочи той.

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Харалан Александров също прогнозира, че случилото се ще се превърне във водеща тема. „Войната ескалира и съвсем сигурно няма как да се правим, че не сме въвлечени в нея, че това вече се случва на нашата територия“, заяви той.

По думите на Александров сигурността и войната са сред основните тревоги на българското общество наред с обедняването, падащия стандарт и поскъпването. Той предупреди, че очакванията и натискът върху управляващите ще нарастват.

Петкова обърна внимание и на възможния ефект върху избирателната активност. Според нея подобна ситуация може да доведе не толкова до рязка промяна на политическите позиции, колкото до „мобилизация“ на избирателите.

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Милен Любенов допусна, че ако бъде доказано, че става дума за целенасочена агресия, инцидентът може да има сериозни последици. „Това е много сериозен инцидент, който днес ще отекне сериозно в европейските столици“, каза той.

Целия разговор глеайте във видеото.

Редактор: Станимира Шикова