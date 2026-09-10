Предстоящият избор на седмия президент на България поставя началото на кампания, в която основните политически сили тепърва ще канализират своите послания към обществото. Около това мнение се обединиха политологът Димитър Ганев, социологът Андрей Райчев и комуникационният експерт Георги Куртев в студиото на „Здравей, България”, коментирайки линиите на противопоставяне и шансовете на кандидатите.

Според Димитър Ганев в момента се наблюдава промяна в посоката на дебата, като основният въпрос е дали външнополитическото и геополитическото позициониране ще бъдат водещи. „В президентски избори в България най-често противопоставянето е статукво-промяна”, коментира той. По думите му всяка нова власт разполага с „тефлоново покритие” за няколко месеца и затова сегашните скандали все още не се „залепят” трайно за правителството.

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По думите на Андрей Райчев Илиана Йотова се е позиционирала много добре спрямо четирите основни теми, които истински вълнуват обществото. „Мирът с Русия, зеленото, мигрантите и трансджендърът са четирите неща, които вълнуват света”, посочи социологът. Според него Йотова заема позиции, които българите подкрепят в противовес на досегашната външна политика.

Райчев обясни още, че отношенията между Румен Радев и Илиана Йотова представляват политически съюз, а не йерархия. „Тя не му се обажда по телефона да пита какво да каже, а го уведомява какво мисли, а те просто мислят еднакви близки неща”, каза той. По думите му, ако „Възраждане” издигнат Петър Волгин за президент, това би било много по-ефективен ход, тъй като той „именно тая крайност премахва” и е популярен като журналист.

Георги Куртев обърна внимание на дълбокото разделение в българското общество, което пряко влияе върху поведението на избирателите. „Избирателят в това разделено общество започва да мисли все по-малко рационално и все повече да бяга към крайностите”, заяви експертът. Според Георги Куртев правителството в момента не дава ясен отговор на въпроса накъде иска да върви страната, а президентът като държавен глава ще трябва да предложи такава визия в хода на кампанията.

Куртев коментира и решението на ГЕРБ да не издига свой кандидат, което според него ще постави техните избиратели в трудна ситуация на балотажа. По думите му електоратът на партията не е монолитен и включва хора с различни нюанси на мислене. „Това ще принуди тези избиратели на втория тур да избират по-малкото зло” между десния Гюров и лявата Йотова, смята комуникационният експерт.

По отношение на кампанията на Гюров и Кандев, Андрей Райчев отбеляза, че техният експеримент с клипове в социалните мрежи е интересен, но носи рискове. „Те правят интересни младежки клипове, но там няма политически въпрос”, посочи той и допълни, че този подход може да доведе както до изненада, така и до „пълен провал”.

Според Димитър Ганев основната интрига ще бъде дали „Възраждане” ще успеят да заемат второто място или Гюров ще успее да ги изпревари.

Целия разговор гледайте във видеото.

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Редактор: Мария Барабашка