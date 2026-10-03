В София тържествено бяха посрещнати тленните останки на цар Самуил, които след десетилетия преговори между България и Гърция се завръщат в страната. Те бяха предадени на българската държава по-рано днес на церемония в Музея на византийската култура в Солун, на която присъстваха българският премиер Румен Радев и гръцкият министър-председател Кириакос Мицотакис.

В речта си на площад „Княз Александър I“ Радев определи завръщането на Самуил като изпълнение на „вълнуваща мисия и един отдавна очакван дълг“.

НА ЖИВО: Самуил: Завръщането на българския цар (ОБНОВЯВА СЕ)

„Този площад помни много паради и шествия. През него тече шумната река на нашата история. Днес сме се събрали заедно, за да изпълним една вълнуваща мисия и един отдавна очакван дълг“, каза премиерът.

Той припомни историческата роля на цар Самуил и изпитанията, през които преминава България по време на неговото управление.

„Пред нас са тленните останки на цар Самуил. Нему се падна тежката орис да брани родината в бурния ветровал на Балканския полуостров, в съседство с могъщата Византийска империя, да отстоява земите ни и на изток, и на запад, да понася удари в гръб, често и от своите близки“, заяви Радев.

В речта си премиерът припомни делото на българските владетели Аспарух, Тервел, Борис I и Симеон Велики, преди да се спре на съдбата на Самуил и неговите братя.

„На Самуил се пада тежката участ да прекара живота си в непрестанни войни в отстояването на българщината и така 40 години. Да изживее триумфа на Траянова врата и поражението при Сперхей. Да понася болката от раните редом с войниците си“, каза той.

„Последният епизод от живота на нашия велик владетел е достоен за библейска трагедия. След поражението при Беласица през 1014 г. Самуил е ранен, а войската му пленена. Днес европейците се учим да четем историята с стремеж за принадлежност към своята родина, но и към културата, която ни радва в целия европейски континент“, отбеляза премиерът.

Радев подчерта и значението на историческото споразумение между София и Атина. По думите му то укрепва стратегическото партньорство между двете страни, както и приятелството и доверието между българския и гръцкия народ.

„Европа не трябва да отваря стари рани, а да работи за мира като върховно благо“, заяви министър-председателят.

Той изрази благодарност към гръцкия премиер Кириакос Мицотакис „за мъдростта и куража“ за постигането на споразумението. Договореностите предвиждат освен връщането на останките на цар Самуил и реципрочно предаване на исторически, религиозни и културни артефакти.

„Искам да благодаря на всички българи, дипломати, учени, политици, които за тези 60 години не преставаха с усилията да си върнем царя“, каза Радев.

По думите му днешното събитие показва, че когато българите застанат заедно зад значима национална цел, могат да преодоляват препятствията.

„Днес един символ на държавническа доблест и на воински добродетели ще намери своя вечен дом в София - там, откъдето е тръгнал“, каза премиерът.

„Днес, след хиляда години, в родината се завръщат не просто тленните останки на един от най-великите ни владетели. Днес ние посрещаме неговия дух, неговата непримиримост, неговата безпределна вяра в отечеството и завета му да пазим България“, заяви той.

„Този акт, хвърлян мост през вековете, лекува всяко съмнение в общите ни духовни сили като народ и неверие в нашето бъдеще. Защото България е била и ще бъде“, каза в заключение Румен Радев.

Тленните останки на цар Самуил ще бъдат положени в специален саркофаг в църквата „Света София“ в София.

Гледайте специалното студио на NOVA "Самуил: Завръщането на българския цар". На живо ще проследим церемониите с Ники Дойнов, Марина Цекова и репортерите на NOVA.

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Редактор: Георги Иванов