България посреща тленните останки на цар Самуил - събитие, дълго чакано и с дълбок смисъл за нашата страна. Повече от 1000 години след смъртта си един от най-значимите владетели на българската държава се завръща у дома. Днешният ден е знак на почит към паметта на царя и спомен за неговия живот в името на България.

Останките му бяха предадени на българската държава от Гърция. Именно там - на остров Свети Ахил, архитектът, професор и изследовател Николаос Муцопулос открива костите на Самуил.

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► 13:00 ч. Самолетът с останките на владетеля кацнаха на летището в столицата.

Снимка: БТА

► 12:31 ч. „Спартан"-ът навлезе в българското въздушно пространство. Самолетът беше прехванат от две двойки изтребители МиГ-29 и F-16, които го ескортират. Формацията ще прелети над площад „Княз Александър I", където ще се състои официалната церемония по посрещането на реликвата.

► 12:13 ч. Военно-транспортният самолет „Спартан", който транспортира тленните останки от Гърция до България, излетя от Солун.

СНИМКИ ОТ ЦЕРЕМОНИЯТА ПО ПОСРЕЩАНЕТО НА ТЛЕННИТЕ ОСТАНКИ ВИЖТЕ ТУК

► 10:25 ч. Предаване на тленните останки в Солун

То се състоя на официална церемония в Музея на византийската култура в Солун, в присъствието на министър-председателя Румен Радев и гръцкия му колега Кириакос Мицотакис. Това се случи по силата на споразумение между двете страни.

Снимка: БГНЕС

Преди полагането на подписите Радев заяви, че с това решение "изпълняваме морално завещание". Той изказа „най-дълбока благодарност“ към Мицотакис „за политическото лидерство, мъдростта и куража“ за постигането на „тази историческа за нашите две страни договорка“.

„За това допринесоха общите ни усилия и мъдростта на редица държавници, учени, дипломати и всички обикновени хора, така че успяхме да загърбим сенките на миналото и да изградим доверие, основано на взаимно уважение и приятелство“, посочи Радев и цитира думите на Сократ, че най-важното в живота на човека е да има истински приятел.

Снимка: БГНЕС

Премиерът на Гърция Кириакос Мицотакис също потвърди, че двустранните отношения между България и Гърция са на най-доброто ниво и изтъкна пълноценното сътрудничество в редица сфери включително културата. Мицотакис на свой ред цитира българска поговорка, според която добрият съсед е по-близък и от брат.

От 1969 г. до днес: Пътят на тленните останки на цар Самуил към България (ВИДЕО)

От своя страна България предава на Гърция 48 предмета, основно църковна утвар от няколко манастира в Беломорска Македония, които са спасени от българските учени по време на Първата световна война.

► Какво включва церемонията в София?

След кацането на самолета с тленните останки на летище „Васил Левски" - София, те ще бъдат транспортирани до площад „Княз Александър I". Изтребителите, придружаващи "Спартан"-а повторно ще прелетят над района.

Снимка: БГНЕС

По стъпките на цар Самуил: От „Свети Ахил” до България

На церемонията там „България посреща цар Самуил" ще присъства президентът Илияна Йотова. Премиерът Румен Радев ще произнесе слово. При изпълнението на химна на България ще отекнат 21 артилерийски салюта.

Церемонията ще продължи с шествие до църквата „Света София", където гражданите ще имат възможност да отдадат почит пред тленните останки на цар Самуил и ще бъде отслужен трисагий.

Очаквайте подробности!

Гледайте специалното студио на NOVA "Самуил: Завръщането на българския цар". На живо ще проследим церемониите с Ники Дойнов, Марина Цекова и репортерите на NOVA.