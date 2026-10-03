Най-малко 9 души бяха ранени в австралийския град Нюкасъл, когато автомобил се вряза в минувачи. Шофьорът на колата е бил арестуван на мястото на инцидента, станал в предградието Уолсенд.

Нюкасъл е разположен на около 110 км северно от Сидни, столицата на австралийския щат Нов Южен Уелс.

🟠 #BREAKING A CAR HAS PLOUGHED INTO NEWCASTLE KNIGHTS FANS SEEING THEIR TEAM OFF TO THE GRAND FINAL, AND NINE PEOPLE ARE IN HOSPITAL 🟠



A morning of pure jubilation descended into sheer carnage today when a car ploughed directly into a crowd of Newcastle Knights fans cheering… pic.twitter.com/HEMIRIvh3X — One News Australia (@OneNewsAu) October 3, 2026

Според първоначалните данни инцидентът не е свързан с тероризъм, каза говорител на полицията. В изявление по телевизията кметът на Нюкасъл Гавин Морис заяви, че има хора, включително деца, които са тежко ранени.

Девет ранени и един в критично състояние след инцидент на автомобилно състезание в Австралия

Преди инцидента хиляди минувачи се били събрали по улиците на града, за да изпратят местния ръгби отбор „Нюкасъл Найтс“, който трябва да участва в големия финал на Националната ръгби лига в Сидни тази неделя.

Редактор: Цветина Петрова