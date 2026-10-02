Атаки срещу електроенергийните мрежи, палежи и дронове над обекти от национална сигурност превръщат критичната инфраструктура на Германия във все по-честа мишена. На фона на уязвимостите в системата и след няколко случая на саботаж, страната преминава от реактивен към проактивен подход за защита, търсейки високотехнологични решения.

Защитата на критичната инфраструктура – енергетика, водоснабдяване, транспорт и здравеопазване – се превръща във все по-важен въпрос за националната сигурност. Търсенето на ефективни мерки за защита е в разгара си, но на дневен ред излизат два основни въпроса: как да бъдат предпазени обектите и кой трябва да плати за това.

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По време на тестове в германската провинция Долна Саксония беше демонстрирана работата на лазер, управляван от изкуствен интелект, който успешно сваля безпилотни летателни апарати за секунди. Устройството е разработено от базирания в Хановер стартъп Inleap. Технологията може да засича дронове чрез сензори и радари и да ги поразява със светлинен лъч от разстояние до три километра. Според компанията системата е икономична, не използва боеприпаси и не крие риск от увреждане на зрението на хората наоколо.

„Нашите продукти и технологии отговарят на реална потребност. Те могат да се използват както в цивилния, така и във военния сектор. Затова интересът към инвестициите и към самите продукти е голям”, коментира съоснователят на Inleap Photonics Феликс Велман.

В бъдеще подобни лазери могат да се използват за защита на летища, пристанища и електрически подстанции от дронове, използвани при атаки. Подстанциите и далекопроводите за свръхвисоко напрежение са основните артерии на електроенергийната мрежа. Оператори като 50Hertz вече са обезопасили много от тях с огради. Засилено е и видеонаблюдението, като все по-често се използват системи с изкуствен интелект. Само в Берлин вече са монтирани над 200 камери.

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„Разбира се, физическата защита е една от възможностите. Но тя има своите ограничения. Не можем да оградим всеки електрически стълб или да изградим ограда около всяко съоръжение. Това нито е икономически изгодно, нито е практично. Разбира се, можем да използваме сензори или камери за защита на тези обекти. Но освен това киберсигурността също трябва да бъде ключова част от защитата”, заяви изпълнителният директор на 50Hertz Силвия Борхердинг.

Как най-добре да бъде защитена критичната инфраструктура е сериозен въпрос, но остава неясно кой трябва да поеме допълнителните разходи и дали те ще бъдат прехвърлени върху потребителите.

„Разбира се, всичко това струва много пари. Не бива да го забравяме. Като оператори на инфраструктура не смятаме, че разходите трябва да бъдат поети единствено от клиентите в засегнатите региони. Според нас поне част от тях трябва да бъдат разпределени по-широко, вместо да се поемат само от потребителите в тези райони”, посочи Мартин Дебусман от Центъра за компетентност по критична инфраструктура.

Друг важен въпрос е прозрачността. Германската асоциация на енергийните и водоснабдителните компании настоява за ограничения върху публичната информация, за да се намали рискът от евентуални атаки. Германия разполага с общо 373 подстанции в електропреносната мрежа за свръхвисоко напрежение, като повечето от тях са в Северен Рейн-Вестфалия. Към момента точните им местоположения са напълно достъпни.

„Не искаме да предоставяме на потенциални нападатели готови мишени. Заради изискванията за публичност и достъп до информация в Германия всеки може да провери онлайн къде се намират подстанции, електроцентрали и друга критична инфраструктура. Това трябва да бъде предотвратено в бъдеще”, категоричен е Мартин Вайанд от Асоциацията на енергийните и водоснабдителните компании.

Повечето експерти са единодушни, че защитата от дронове може да бъде ефективна мярка. Междувременно създателите на лазерните системи се подготвят за нарастващо търсене, като компанията планира само през следващата година да произведе 100 бройки от иновативната защита.

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Редактор: Мария Барабашка