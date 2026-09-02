Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Украйна ще актуализира системата си за предупреждение за въздушни заплахи, като ще въведе жълто ниво за атаки с безпилотни летателни апарати и червено ниво за ракетни удари, предаде "Укринформ", позовавайки се на публикация на Зеленски в Telegram.

Властите планират също така да въведат диференцирани предупредителни сигнали и по-прецизно насочени в географско отношение предупреждения.

"Министър-председателят на Украйна Сергий Корецки, докладва за подготовката на ответни мерки срещу променящата се тактика на Русия при атаките ѝ срещу Украйна - по-конкретно, използването на дронове за отнемане на живота на гражданите в нашите градове и нарушаване на нормалната икономическа дейност в цялата страна", написа Зеленски.

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Според украинския президент първо ще бъдат модернизирани системите за предупреждение за въздушна заплаха.

"Хората трябва да разберат много ясно на какво точно трябва да реагират и как. Ще бъдат въведени две нива за обозначаване на конкретни заплахи - жълто и червено. Генералният щаб и Военновъздушните сили на Въоръжените сили на Украйна, заедно с правителството, Министерството на отбраната, Министерството на вътрешните работи и Държавната служба за извънредни ситуации на Украйна, ще определят всяка седмица кои индикатори за заплаха ще задействат - жълто или червено ниво на тревога", обясни той.

Президентът заяви, че като основно правило атака с дронове ще предизвиква жълто ниво, докато червеното ниво ще сигнализира за ракетна заплаха, включително заплаха от балистични атаки, както и за по-мащабни атаки. Звуковите сигнали за въздушна тревога също ще бъдат променени, за да съответстват на жълтото или червеното ниво на заплаха.

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"Сирената за въздушна тревога, която сигнализира "опасността е отминала", вече не се използва - сирената се задейства само когато бъде обявена въздушна тревога", подчерта той.

В същото време властите се готвят да въведат по-ясни и диференцирани предупредителни сигнали, съответстващи на нивото на въздушната заплаха.

"Основната цел на тези промени е да се осигури на хората и предприятията в Украйна по-голяма предвидимост и по-добро разбиране за това как да реагират във всяка една конкретна ситуация. Аз също така дадох указания на длъжностните лица да разработят по-ясно географско разграничаване на сигналите за въздушни атаки - така че сигналите да се подават, а реакциите да се изискват конкретно в районите, където обективно съществува заплаха", написа президентът.

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Според Зеленски правителството и местните власти, съвместно с въоръжените сили, Министерството на вътрешните работи и Държавната служба за извънредни ситуации, трябва да установят ясни критерии, които да позволяват на държавните ведомства, местните власти, предприятията и други определени икономически и социални обекти да продължат да функционират при жълто ниво на заплаха.

"Правителството на Украйна, съвместно с местните власти, ще актуализира стандартите за разполагане на убежища в градовете и населените места, както и в инфраструктурните обекти, включително мобилни убежища за защита на хората. Наредих на министър-председателя да подготви допълнителни мерки за подкрепа на предприятията, които ще позволят бързото разширяване на разгръщането на модулни убежища и ще гарантират, че помещенията могат да бъдат оборудвани в съответствие с актуализираните изисквания за безопасност", подчерта той.

Редактор: Ивета Костадинова