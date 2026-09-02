Украинският президент заяви пред авиокомпаниите, че руското въздушно пространство ще бъде „ефективно затворено“, тъй като страната му ескалира ударите си с дронове.

„Искаме да предупредим всяка авиокомпания, която използва руско въздушно пространство, всеки застраховател, всеки, който все още използва ключови руски летища: руското небе става напълно опасно“, каза Володимир Зеленски.

Провеждал ли е срещи в Русия шефът на ЦРУ и с кого може да е разговарял

Руският президент Владимир Путин отговори, като заяви, че коментарите на Зеленски са равносилни на „обявяване на държавен тероризъм“: "Не съм чул тези изявления, но ако са били казани на глас, граничат с държавен тероризъм. Също така обръщам внимание на факта, че те ни молят да възобновим разговорите с тях, да се срещнем с тях лично. Е, не може да има разговори с терористи".

"Русия ще продължи атаките си срещу Украйна, които се засилиха през последните седмици", каза той. Повечето западни търговски авиокомпании не летят над Русия като следствие от продължаващата война в Украйна, но превозвачи в страни като Турция и Китай го правят.

Обяснявайки повишения риск във въздушното пространство Зеленски заяви, че „Украйна не заплашва гражданската авиация като такава - нито един граждански самолет“ и не иска загуба на невинни животи. „Просто ще има дронове в руското небе в мащаб, който трябва да се има предвид“, каза той.

Зеленски отправи предупреждението към авиокомпаниите, които продължават да извършват полети до руски летища, особено в големи градове като Санкт Петербург и Москва. Украйна е атакувала енергийни съоръжения в руска територия и е имало многократни атаки срещу депа, принадлежащи на двата най-големи онлайн търговци на дребно в Русия.

Атаките с дронове от месеци водят до смущения в някои от най-големите летища в Русия, особено в Москва, където понякога и четирите основни летища са принудени да спрат пристигащите и заминаващите полети. В сряда бяха съобщени няколко отменени полета.

Иран обвини САЩ в удар по сватбено тържество: Загинали са петима души, сред които и дете

Съгласно плана за противовъздушна отбрана на Русия, полетите се преустановяват, ако в съответния район бъде засечен дрон. Консултантската фирма за авиационни рискове Osprey Flight Solutions заяви в предупреждение до клиентите си, че макар по-голямата част от ударите с дронове и ракети на Украйна вероятно да се случат в рамките на 300 км от границата, ежедневните атаки по-дълбоко в Русия почти сигурно ще продължат тази година.

„Съществува и реална възможност честотата на украинските удари да продължи да се увеличава в краткосрочен план дълбоко на руската територия. Оценява се, че е вероятно да има грешки в изчисленията и/или погрешното идентифициране в райони, свързани с конфликта в Украйна“, се добавя в предупреждението.

В разговор с репортери на срещата на върха на Шанхайската организация за сътрудничество в Киргизстан, Путин заяви: „Те ни молят да възобновим преговорите, но с терористи не се преговаря“. Коментарите му идват на фона на продължаващите руски атаки срещу Украйна, при които във вторник загинаха 12 души, а в сряда бяха извършени още атаки срещу Одеса, Суми и Киев.

Властите предлагат ограничения за полетите близо до летище „Тръмп“ в Палм Бийч

Руската армия заяви, че се готви да извърши „масирани“ удари по украинските електроцентрали. Преди няколко седмици Зеленски заяви, че Русия атакува Украйна всеки ден и че украинските военни са „започнали процеса на връщане на войната в Русия“. През уикенда той каза същото, че Русия трябва да почувства, че войната „се връща там, откъдето е дошла“.

Путин призна, че украинските удари са повредили инфраструктурата в Русия, но настоя, че „само 10%“ от петролните рафинерии са останали за ремонт. Китайски, турски и авиокомпании от държавите от Персийския залив са сред тези, които използват руско въздушно пространство, спестявайки време и гориво по маршрути между Азия и Европа. Други самолетоносачи до голяма степен избягват източноевропейския регион от началото на пълномащабното нахлуване на Русия през февруари 2022 г.

В деня на 35-ата годишнина от независимостта на Молдова: Руски дронове нарушиха въздушното пространство на страната

Украйна е затворила въздушното си пространство за граждански самолети през целия този период. Рисковете за гражданската авиация по време на война са ясни. Няколко месеца след избухването на война в Източна Украйна през 2014 г. между подкрепяните от Русия сепаратисти и украинските военни, руска ракета свали пътнически самолет, убивайки всички 298 души на борда.

Миналата година агенцията на ООН за гражданска авиация постанови, че Русия е отговорна за свалянето на полет MH17 на Malaysia Airlines над Източна Украйна през юли 2014 г.

Кремъл винаги е отричал всякаква отговорност за въздушната катастрофа. През 2024 г. Путин се извини на президента на съседен Азербайджан за свалянето на търговски самолет в руското въздушно пространство, при което загинаха 38 души. Той каза, че „трагичният инцидент“ се е случил, когато руските системи за противовъздушна отбрана са отблъсквали украински дронове.

Редактор: Никола Тунев