Федералната авиационна администрация на САЩ обяви, че предлага специални правила за извършването на полети близо до международно летище „Тръмп“ в Палм Бийч, Флорида. Причината - опасения за сигурността на разположената наблизо резиденция на президента на САЩ Доналд Тръмп в Мар-а-Лаго.

ФАА предлага ограничения за полети в радиус от 1852 метра (1 миля) около имота. Ще бъдат допускани цивилни самолети във въздушното пространство, стига да спазват установените правила, както и спешни полети.

Международното летище в Палм Бийч вече ще носи името на Доналд Тръмп

През юли международното летище в Палм Бийч беше официално преименувано на „Президент Доналд Дж. Тръмп“.

ФАА вече е забранявала полети на самолети в близост до седем президентски и вицепрезидентски резиденции, като последният случай е през 2001 г. – близо до Крофърд, Тексас, където бившият президент Джордж У. Буш притежава ранчо.

Редактор: Дарина Методиева