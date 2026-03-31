Международното летище в Палм Бийч вече ще носи името на американския президент Доналд Тръмп. Решението е подписано от губернатора на щата Флорида Рон Десантис.

Тръмп е родом от Ню Йорк, но се мести във Флорида през 2019 г. Оттогава основният му дом е курортът Мар-а-Лаго в Уест Палм Бийч.

Подписът на Тръмп ще фигурира върху 100-доларовите банкноти

Министерството на финансите съобщи миналата седмица, че от това лято американските банкноти ще носят подписа на Тръмп. Това е първият случай, в който действащ президент подписва американски пари.

