Международното летище в Палм Бийч вече ще носи името на американския президент Доналд Тръмп. Решението е подписано от губернатора на щата Флорида Рон Десантис.
Тръмп е родом от Ню Йорк, но се мести във Флорида през 2019 г. Оттогава основният му дом е курортът Мар-а-Лаго в Уест Палм Бийч.
Подписът на Тръмп ще фигурира върху 100-доларовите банкноти
Министерството на финансите съобщи миналата седмица, че от това лято американските банкноти ще носят подписа на Тръмп. Това е първият случай, в който действащ президент подписва американски пари.
