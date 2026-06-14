Кадър/Видео:"Ройтерс"
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Кадрите с животното взривиха социалните мрежи
Котка излезе на сцената и открадна вниманието по време на финалната сцена от балетната постановка на „Ромео и Жулиета“. Това стана по време на гостуването на Имперския руски балет в турския град Измир.
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На видео, разпространено в социалните мрежи, се вижда как котката сяда до главата на Ромео и започва да си играе с косата му, докато той лежи мъртъв на сцената, а Жулиета страда от загубата на своя любим.
Балетистите продължават представлението, без да се смущават от неочаквания гост, а по-късно котката се качва върху един от сценичните реквизити.Редактор: Станимира Шикова
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