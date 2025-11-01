-
Поглед отвътре: Как изглеждат ледниковите пещери в Швейцария (ВИДЕО)
-
Възможно ли е полетите да станат по-екологични (ВИДЕО)
-
Кристиано Роналдо-младши се похвали с първата си луксозна кола
-
„Непознатите земи”: Копенхаген - градът на щастливите хора
-
След хиляди години: Тунел, скрит под Колизеума в Рим, отваря врати за посетители
-
Екип с българско участие откри комета, която отразява слънчевата светлина по напълно нов начин
-
Спортни фенове се ядосаха на принц Хари и Меган Маркъл заради специални места на бейзболен мач
Малката Шиши се нуждае от стопани
Преди дни стана ясно, че бездомно куче от Варна предстои да се превърне в актьор и да играе на сцена с някои от най-големите имена в родния театър. Как се е родила идеята? Основната цел е да се намерят осиновители за малката Шиши, които да продължат да се грижат за нея. Животното е открито захвърлена на улицата край един от стадионите в града.
„Много е малка, не е свикнала да се пази от коли, от хора”, обясни Николай Добрев, доброволец.
Сега от Общинския приют полагат всички необходими грижи за нея, но решават и да я включат в кампанията за осиновяване по малко по-необичаен начин.
В търсене на нов дом: В Дубай провеждат специални класове по йога с кученца от приюти
„Потърсиха ни от театъра с желание да им заведем едно малко кученце, което евентуално след представлението да бъде осиновено. Като до доколкото знам това е тяхна традиция”, допълни Добрев.
Съвсем скоро Шиши предстои да направи дебюта си в постановката „Странна случка с куче през нощта”. В приюта обаче, освен малката кандидат-актриса, са настанени още много любимци, които си търсят дом.
Повече гледайте във видеото.
Последвайте ни