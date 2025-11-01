Преди дни стана ясно, че бездомно куче от Варна предстои да се превърне в актьор и да играе на сцена с някои от най-големите имена в родния театър. Как се е родила идеята? Основната цел е да се намерят осиновители за малката Шиши, които да продължат да се грижат за нея. Животното е открито захвърлена на улицата край един от стадионите в града.

„Много е малка, не е свикнала да се пази от коли, от хора”, обясни Николай Добрев, доброволец.

Сега от Общинския приют полагат всички необходими грижи за нея, но решават и да я включат в кампанията за осиновяване по малко по-необичаен начин.

„Потърсиха ни от театъра с желание да им заведем едно малко кученце, което евентуално след представлението да бъде осиновено. Като до доколкото знам това е тяхна традиция”, допълни Добрев.

Съвсем скоро Шиши предстои да направи дебюта си в постановката „Странна случка с куче през нощта”. В приюта обаче, освен малката кандидат-актриса, са настанени още много любимци, които си търсят дом.

