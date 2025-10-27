В Дубай се провеждат специални тренировки по йога, в които спасени кучета се включват в упражненията. Идеята е хората да намерят спокойствие, а животните – своя нов дом. Каузата вече дава резултат – десетки четириноги са осиновени, а с част от събраните средства се подпомагат местни приюти.

"Това е чудесна комбинация. Има много хора, които идват след раздяла или труден период в живота си и си тръгват ободрени - често дори с нов домашен любимец", твърди Масимо Атина, съосновател на Yoppy.

Йога с кученца - фурор в социалните мрежи

Един урок струва 250 дирхама или около 114 лева. Част от приходите се даряват за покриване на ветеринарни разходи, храна и издръжка на партньорските приюти.

"Беше страхотно преживяване. Обикновено не практикувам йога, така че ми трябваше малко време да се ориентирам, но беше невероятно", споделя Халил Дагер.



"Кученцата дават толкова много любов. Всеки път като има нови животни - идвам. Така всеки урок е напълно различен от предишния", твърди Мартина Мале.

Беленето на картофи противодейства по-добре на стреса от йогата



Сесиите не само насърчават осиновяването, но и помагат на хората да преодолеят страха си от животни. "Има хора, които идват на тези събития, въпреки че се страхуват от кучета. Тук те научават повече за самите животни, освобождават се от стреса и имат възможност да общуват с тях в безопасна среда", заявява Сара ал Заки, собственик и основател на организацията за защита на животните Furrballs.



Проблемът с изоставените домашни любимци до голяма степен идва и от големия брой чужденци в Обединените арабски емирства. "Този проект дава повече възможности на кучетата да намерят дом. Освен това ние даряваме част от печалбата от заниманията на приютите. Така че - ако обичате животните, но няма как да осиновите, само с участието си в класа помагате", посочва Масимо.



А резултатите вече са налице - благодарение на проекта до момента 15 кучета са намерили своя нов дом.

Редактор: Станимира Шикова