След поредната серия от масирани удари срещу Киев Москва предупреди чужденците и дипломатическите мисии да напуснат украинската столица. Руското външно министерство обяви, че предстоят „системни удари" по обекти в града. Въпреки заплахите, ЕС и САЩ демонстрираха твърда позиция, заявявайки, че европейските дипломати няма да напуснат Киев.

Руският посланик беше извикан в европейските институции, за да даде обяснения защо Москва отправя заплахи към чуждестранни граждани и дипломатически мисии. От началото на май Русия отправя подобно предупреждение поне за втори път.

Реакцията на Европейския съюз дойде, след като в понеделник бяха отправени нови заплахи след, по думите на руските власти, украинска атака в район близо до окупираните територии - твърдение, което Украйна отрече. Отговорът на Брюксел беше категоричен - това е опит за сплашване и показва ново ниво на ескалация. Говорител на Европейската комисия подчерта, че Европа е в Киев и възнамерява да остане там, както е било и досега.

В знак на подкрепа към украинските власти във вторник 70 представители на европейски държави посетиха гражданските обекти в Киев, ударени в края на миналата седмица. Русия изстреля около 80 ракети, а при атаките бяха ранени близо 100 души. По данни на украинските власти, много от засегнатите обекти отново са цивилни, а не военни цели.

