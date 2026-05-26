Случаите на насилие над деца в България продължават да нарастват, а училищният тормоз често остава неглижиран. Това заяви клиничният психолог и психотерапевт от Фондация „Асоциация Анимус“ Катя Кръстанова в ефира на „Социална мрежа“ по NOVA NEWS. Темата беше поставена по време на националната конференция „Ключ към закрилата“, организирана от фондацията, където основното послание беше, че „насилието над деца се разраства като лавина“.

По данни, представени на форума, през 2025 г. на телефон 116 111 са подадени 2036 сигнала за деца в риск. Всяка трета жалба до омбудсмана също е свързана пряко или косвено с насилие над деца.

Педиатър в Германия е обвинен за 130 случая на сексуално насилие над деца

Кръстанова подчерта, че се увеличават случаите на сексуално насилие над деца, докато броят на осъдените за подобни престъпления остава нисък. Тя отбеляза, че част от сигналите се подават лично от деца, които търсят помощ и подкрепа. „Понякога те просто имат нужда да бъдат изслушани, затова се обаждат“, посочи психологът.

Според Кръстанова ролята на родителите е изключително важна за превенцията и навременното разпознаване на проблемите, свързани с насилие и тормоз.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Дарина Методиева