Съюзът на българските художници съобщи с тъга, че ненадейно е починал младият български художник Деян Янев.

Той е роден през 1984 г. в София. Завършва Националното училище за изящни изкуства „Акад. Илия Петров“ през 2002 г., а по-късно продължава образованието си в Националната художествена академия, където получава бакалавърска степен през 2006 г. и магистърска степен по живопис през 2008 г.

Той е сред учениците на проф. Андрей Даниел и изгражда творческата си кариера в сферата на живописта. Специализира във Виенската художествена академия за изящни изкуства, а през 2012 г. е резидент в престижната артистична програма Cité internationale des arts в Париж.

Деян Янев е член на Съюза на българските художници в секция „Живопис“. В течение на своята кариера е отличаван с награди, участва в много групови изложби и реализира редица самостоятелни проекти.

