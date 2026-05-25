Започна подаването на питейна вода за Севлиево и околните населени места. Това стана около 21:00 часа на 25 май.

В продължение на три дни около 30 000 души бяха без питейна вода. Причината - отнесени 87 метра тръба от водната стихия, преминаваща над река Видима. Очаква се до полунощ водата да достигне до всички точки.

Работата по аварията приключи вчера вечерта, а оказва се, че най-голямата трудност, е била откриването на тръба, с която водопроводът да бъде възстановен.

По-рано в „Интервюто в Новините на NOVA" регионалният министър Иван Шишков каза , че най- голямото предизвикателство е било откриването на тръба, с която водопровода да бъде възстановен.

„Колкото и абсурдно да звучи във всички складове на ВиК дружествата няма такава метална тръба. И цялото правителство се ангажирахме с една тръба. Тя дойде от „Булгартрансгаз””, каза Шишков.

Той обясни, че ВиК дружествата като цяло не използват метални тръби. „Но няма логика в държавата никога да няма резерв. Държавата никога не е била готова и не е имала резерв за каквото и да е”, коментира Шишков. Той допълни, че също така реките и деретата не са почистени много добре.

Последните два дни е бил в непрекъснат контакт с областните управители на Габрово и Велико Търново.