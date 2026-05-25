В Благоевград е обявен ден на траур след трагедията пред жилищен блок в квартал „Струмско”, при която непълнолетно момиче беше открито мъртво, а 17-годишно момче е с опасност за живота след тежък инцидент през нощта. По случая вече има двама задържани.

Разследващите изясняват какво точно се е случило в апартамента на петия етаж, откъдето са паднали двамата младежи. В случая има употреба на наркотични вещества, като купонът е бил подготвян десет дни. През това време са набирани райски газ, LSD и марихуана.

Според информацията на NOVA наркотиците са довели до конфликти в групата заради присъствието на момиче, а впоследствие и до необуздана агресия. По-вероятната версия към момента е младежите да не са паднали сами, а да става дума за тежко престъпление. Отново по информация на NOVA се oчаква да бъде повдигнато обвинение и да бъде наложена 72-часова мярка на един от присъствалите на купона, който вероятно е склонил или собственоръчно е принудил двамата да скочат от прозореца.

Единият от задържаните е открит в жилището във видимо неадекватно състояние и полугол, а другият е намерен на друго място в града. Почти потвърдена е и информацията, че телата на падналите младежи също били без дрехи. Междувременно пострадалото момче беше транспортирано в столичната болница „Пирогов”, където лекарите продължават усилията да спасят живота му.

По повод разпространението на наркотични вещества общественият посредник Злата Ризова събира всички директори на училища в Благоевград и началниците на полицията. Тя призна в ефира на "Здравей, България", че няма точна концепция как ще протече срещата, но е сигурна, че в диалога ще се намерят някакви решения. Очаква се дискусията с представителите на институциите да се проведе във вторник.

Съседите в блока не са чули шум от апартамента във фаталната нощ. Една от живущите споделя, че е там от две години и не ги познава. Друга съседка допълва, че не контактува с тях лично и не е забелязала нищо тревожно.

Според д-р Теменужка Любенова, която дълги години оглавяваше Общинския съвет по наркотичните вещества, приемът на различна дрога може да предизвика превъзбуда и необуздана ярост. „Агресията е не само неконтролируема, но и неосмислена. В момента, в който те проявяват агресия, не знаят какво правят в действителност. Затова наказанието за убийство на един наркозависим трябва да минава през медицината, а не през правото, защото тук говорим за болни хора”, коментира тя.

„Изключвам тук да става въпрос за употреба за първи път. Тук имаме продължително въздействие и ние нямаме представа мозъкът в какво плува”, допълни експертът. По думите на д-р Любенова участвалите в купона младежи ще могат да дадат смислено обяснение за случилото се едва след около седмица.

Под надзора на Окръжна прокуратура – Благоевград се провежда разследване във връзка с настъпилата смърт на 16-годишното момиче. В хода на разследването е повдигнато обвинение на 20-годишен мъж от Благоевград за умишлено убийство. Разпитани са свидетели, направени са огледи на местопроизшествието и са назначени са различни по вид експертизи с цел изясняване на всички факти и обстоятелства по случая.

С постановление на окръжната прокуратура обвиняемият е задържан за срок до 72 часа. Предстои да внесе в Окръжен съд – Благоевград искане за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо лицето. Работата по случая продължава.

