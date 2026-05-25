Бързи ли бяха действията на властите след наводненията и доколко държавата е подготвена да реагира при подобни кризи? Темата коментираха медийният експерт доц. Георги Лозанов, зам.-главният редактор на „24 часа” Юрий Велев и журналистът Валерий Тодоров в предаването „Твоят ден” по NOVA NEWS.

Тодоров подчерта, че фокусът често пада върху реакцията след бедствието, вместо върху предварителната подготовка и координация между институциите. „Ясно е, че със стихията не можем да се борим достатъчно ефективно. През последните години се полагат усилия бедствията да бъдат изпреварвани, но очевидно направеното не е достатъчно. Инфраструктурата е в занемарено състояние в почти всички области”, заяви той. По думите му ключов проблем остава липсата на постоянна координация между институциите и отсъствието на единен работещ модел за управление на извънредни ситуации. „Контролът върху бедствията и авариите трябва да се засили. Не е достатъчно да реагираме след събитията – необходима е постоянна система, която да ги предвижда и предотвратява”, допълни Тодоров.

Доц. Лозанов обърна внимание на начина, по който функционира държавното управление на системно ниво. „Голямата част от проблема е свързана с начина, по който се управляват ресурсите и страната като цяло. Когато има бедствие, започваме да търсим причините постфактум. По-важният въпрос е как се управляват системите предварително”, посочи той. Според него държавата трябва да бъде разглеждана като система от взаимосвързани сектори – инфраструктура, образование, здравеопазване, които изискват постоянно и компетентно управление. „Властта е услуга. Чрез данъците гражданите плащат за управление на системи, а не за идеологически послания. В бедствията се вижда ясно дали тези системи работят или не”, коментира Лозанов.

От своя страна Юрий Велев посочи политическия и финансовия контекст, в който се вземат решенията за превенция и реакция при бедствия. „Всяка власт се сблъсква с един и същ проблем – след наводненията става ясно, че средствата за инвестиции в общините не достигат. После идват периоди на безводие или пожари и ситуацията се повтаря”, заяви той. По думите му ключов въпрос остава бюджетното планиране и липсата на достатъчно инвестиции в превенция, което води до циклично повторение на кризите. „Голямото предизвикателство е приемането на бюджета, където трябва да се заложат средства за инфраструктура и превенция. Но парите не стигат и често се стига до заеми”, допълни Велев.

