На 24 май – Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост – министърът на образованието и науката Георги Вълчев гостува в специалното празнично изнесено студио на NOVA пред Националната библиотека. В разговор с Ани Салич той постави акцент върху смисъла на празника и посоката, в която трябва да се развива българското образование.

„Това е празникът на онези малки дечица, които пишат сега с ченгелчетата А, Б, В, Г, но и на всички нас – ние сме или бивши, или настоящи, или бъдещи ученици“, каза министърът. По думите му 24 май е преди всичко ден на езика: „Трябва да празнуваме магията на езика. Езикът е този, който ни свързва. Езикът е този, който ни дава надежда“.

Той подчерта, че именно в съвременния контекст е важно да се съхрани усещането за общност и свързаност. „Мисля, че в днешни дни трябва да усетим тази магия на свързаността и на надеждата, защото това е празникът на младостта, т.е. празникът на бъдещето“, допълни Вълчев.

По отношение на образователните политики министърът акцентира върху необходимостта от дългосрочност и съгласие между институциите. „Сферата на образованието не търпи резки промени, обратни завои, защото процесите се виждат твърде късно. Минават години, докато се проличи успешният характер на една политика“, заяви той.

Вълчев подчерта и ролята на семейството като ключов партньор на училището: „Няма как, товарейки училището с върхови очаквания, да имаме успехи, ако семейството не стане негов съюзник. Ние сме заедно в една система и заедно работим за бъдещето на децата си“.

Основна тема в разговора бяха и предстоящите промени в учебното съдържание. „Определено трябва да вървим към намаляване на съдържанието, без да губим основните познания“, посочи министърът, като допълни, че фокусът трябва да бъде върху междупредметните връзки и разбирането, а не върху механичното заучаване.

„Идеята е децата да не учат отделно, а да виждат смисъла на знанията в съседните области, така че да станат знаещи, можещи и разбиращи“, обобщи той.

Вълчев засегна и темата за учителите и кадровия недостиг в системата: „Имаме достатъчно учители в ниските степени, но недостиг в средното образование, особено в природните и хуманитарните дисциплини“. По думите му политиките за повишаване на възнагражденията ще продължат, макар без конкретни ангажименти за проценти на този етап.

