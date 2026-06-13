Силно затруднен трафик и километрични задръствания бележат пътуването по магистралите „Тракия” и „Хемус” заради ремонти в няколко участъка. От Агенция „Пътна инфраструктура” (АПИ) уверяват, че дейностите ще приключат до две седмици – в края на юни. Успоредно с проблемите по аутобаните, този следобед и вечерта ще има затворени улици и булеварди и в центъра на София заради едновременното провеждане на „Шествие за семейството” и „София Прайд”.

В ремонтираните участъци на АМ „Тракия” вероятността шофьорите да попаднат в тапа е почти гарантирана. Около обяд ситуацията там се усложни допълнително от аварирал тежкотоварен камион. Това наложи намесата на полицията и ограничаване на движението само в едната лента, което доведе до километрични колони.

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От АПИ обясняват, че ремонтните зони са добре обозначени, но въпреки това се стига до опасни ситуации. Част от шофьорите се объркват и навлизат директно в затворените за ремонт платна. Друг основен проблем е преминаването с твърде висока скорост през стеснените участъци. В резултат на това има множество леки инциденти със сблъсъци в ограничителните ограждения, като по пътя могат да се видят разпилени части от автомобили. За щастие, към момента няма тежко пострадали хора.

Ремонтните дейности по АМ „Тракия” са съсредоточени в три основни участъка:

От 33-ти до 39-и километър;

От 55-и до 60-и километър;

От 218-и до 229-и километър.

Ситуацията предизвиква сериозно недоволство сред пътуващите, чието преминаване се забавя значително. Шофьори коментират, че ремонтите по магистралите не би трябвало да се правят в началото на туристическия сезон.