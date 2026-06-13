Състоянието на едното 14-годишно момче, което пострада тежко при инцидент с електрическа тротинетка в София, остава непроменено. То е със сериозна черепно-мозъчна травма и продължава да бъде под наблюдение в Детската реанимация на УМБАЛСМ „Пирогов“, съобщиха от лечебното заведение тази сутрин.

Нощта е преминала спокойно за другото пострадало дете, за което от болницата също уточняват, че е на 14 години. Пациентът е настанен в Клиниката по детска травматология. Той е с фрактура и множество охлузвания, но за него няма непосредствена опасност за живота.

Две деца пострадаха при инцидент с тротинетка в София

Припомняме, че тежкият инцидент стана в петък следобед на велоалея в столичния квартал "Бояна". Според данните на СДВР превозното средство е самокатастрофирало на ул. „Даскал Стоян Попандреев” в посока Околовръстното шосе.

Момчетата са се прибирали от близкото училище. Те обаче са нарушили грубо правилата за безопасност, като са се качили двама души на една тротинетка. Освен това нито едно от децата не е носило предпазна каска, което е довело и до тежките травми на главата при падането.

Редактор: Мария Барабашка