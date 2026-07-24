Илияна Йотова обяви, че ще се кандидатира за президент, научи NOVA. Държавният глава сама обяви новината за предстоящите избори.

Кандидатурата ѝ ще бъде подкрепена от инициативен комитет.

По отношение на очакваната подкрепа от политическите формации, тя заяви, че това е решение на политическите партии. И подчерта, че политическата й биография е пряко свързана с БСП, затова би очаквала подкрепа от партията.

"Аз ще бъда винаги човекът, който защитава независимостта на тази институция, защото тя е важна не само тъй-като съществува в основния закон на държавата. Тя е важна точно за да бъде онова място за разговор. Онова място, в което се чува гласът на всеки, независимо дали е тук, в страната, или навън. Място, в което институциите винаги са добре дошли, в което партии и политици винаги са добре дошли, но което трябва да ражда с консенсус и големите идеи за България", каза президентът.

Професионалният път на Йотова започва в Българската национална телевизия (1990 – 1997 г.), където е репортер, водещ на новини и директор на дирекция „Новини и актуални предавания“.

Политическата си кариера стартира като ръководител на Пресцентъра на БСП (1997 – 2005 г.). Била е народен представител в 40-ото Народно събрание (2005 – 2007 г.) и член на Европейския парламент в продължение на два мандата (2007 – 2017 г.).

През януари 2017 г. встъпва в длъжност като вицепрезидент на Република България, а през 2022 г. започва своя втори мандат на поста. С оставката на Румен Радев, тя пое функциите на президент.

Във Facebook лидерът на БСП Крум Зарков обяви своята подкрепа към нейната кандидатура. "Вярвам, че в процедурата по партийния ред, която ще стартираме, госпожа Йотова ще получи и подкрепата на всички социалисти", написа той.