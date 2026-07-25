След близо три дни гасителни действия пожарът над местността „Бетеловото“ в Национален парк „Пирин“ е напълно потушен. Благодарение на бързата реакция и добрата координация между всички участници огънят не е успял да се разпространи, а засегнатата площ е останала ограничена.

Снимка: НП “Пирин”

Пожар избухна в Благоевградско след вчерашната буря в района (ВИДЕО+СНИМКИ)

В гасенето са участвали служители на Дирекция „Национален парк Пирин“, РСПБЗН – Разлог и Якоруда, ЮЗДП – Благоевград, ДГС – Разлог и ДГС – Елешница. Към тях доброволно са се присъединили и членове на Доброволческото формирование към Община Разлог и Спортен клуб „Мото Дружина“ – Банско.

Снимка: НП “Пирин”

Редактор: Дарина Методиева