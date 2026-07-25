Поредната тежка катастрофа на пътя Русе - Бяла, при която загинаха четирима души, отново постави на дневен ред темата за безопасността по българските пътища. В ефира на „Офанзива с Любо Огнянов“ председателят на гражданско сдружение „Сияние“ и баща на загиналата Сияна – Николай Попов, заяви, че от началото на годината жертвите в този участък вече са 21.

„До днес на тази отсечка от началото на годината има 21 загинали. Това само по себе си говори, че проблемът е огромен“, подчерта Попов.

По думите му последната катастрофа най-вероятно е причинена от водач на лек автомобил, който е заспал зад волана и се е ударил челно в камион. „Безумците не могат да бъдат спрени от никого. Няма значение дали управляваш тир или лек автомобил - всички трябва да бъдат еднакво отговорни“, каза той.

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Попов призова професионалните шофьори да не приемат критиките му като атака срещу тях:„Искам да се обърна към всички водачи на товарни автомобили - не, аз не съм ваш враг. Напротив, много от вас ми помагат и ми изпращат информация за инциденти и проблеми в транспортния сектор“.

Според него по-ефективният контрол върху тежкотоварния транспорт е възможен именно защото секторът подлежи на по-строго регулиране. „По-лесно е да бъде наложен контрол върху товарния транспорт, защото там има много механизми, чрез които той може да бъде регулиран“, смята Попов.

След поредицата тежки инциденти с камиони Попов коментира и състоянието на предпазните съоръжения по пътищата. „Няма мантинела, която може да спре толкова тежък камион при такава скорост. Това казват експертите“, посочи той.

Попов добави, че в много европейски държави вместо метални мантинели се използват бетонни разделителни прегради тип „Джърси“: „В Австрия например има бетонни прегради, които задържат тежкотоварните автомобили. Експертите, с които разговарях, са категорични, че това е правилната посока“.

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Попов разкритикува и качеството на инфраструктурата у нас. „На мястото на катастрофата са поставени мантинели от най-ниския възможен клас - такива, които задържат автомобил до 1500 килограма“, обясни Попов.

Попов призова шофьорите да осъзнаят огромната отговорност, която носят зад волана. „Всеки от нас е потенциален убиец на пътя. Трябва да бъдем страшно внимателни и да спазваме правилата“, призова той.

И призна, че след смъртта на дъщеря си вече гледа по различен начин на движението: „Всеки път, когато видя автомобил срещу себе си и погледна скоростомера, се сещам как загина детето ми“.

Попов коментира и делото за смъртта на дъщеря си, което отново е било отложено заради неизготвена експертиза. Следващото заседание е насрочено за 11 септември - деня, в който Сияна е трябвало да навърши 14 години.

Той заяви, че не желае да притиска новите вещи лица, защото очаква именно тяхната експертиза окончателно да изясни механизма на катастрофата.

Попов отправи остри обвинения към вещото лице проф. Станимир Карапетков, който е работил по делото за смъртта на Сияна. По думите му експертът е изготвял неверни заключения не само по делото за Сияна, но и по други знакови случаи, сред които катастрофата с бившия политик Лютви Местан.

Попов твърди, че в съдебната система липсва реален контрол върху вещите лица: „Няма закон за вещите лица, няма институт, който да контролира работата им. Те могат да правят каквото си поискат и не носят никаква отговорност“.

Лидерът на „Сияние“ заяви, че според него около делата за тежки катастрофи съществува организирана схема. „Аз твърдя, че в България действа така наречената ПТП мафия, която оперира с милиони от обезщетенията за загинали и ранени при катастрофи“.

По думите му част от тези средства се концентрират в ограничен кръг адвокатски кантори и вещи лица. Попов разкри още, че срещу него е оказван натиск след публичните му изяви.

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Той даде като пример делото за катастрофата с Лютви Местан. По думите му именно този случай показва проблемите в работата на вещите лица. Той твърди, че по делото е била изготвена невярна автотехническа експертиза и отправи обвинения към вещото лице проф. Станимир Карапетков. Според Попов нова експертиза опровергава първоначалните заключения и доказва допуснати нарушения. Той използва случая, за да настоява за законови промени и по-строг контрол върху вещите лица.

„Получавах заплахи, казаха ми да си затворя устата. Последното послание беше, че ще бъда приключен“, обясни той.

Той заяви, че разполага с доказателства, че е бил следен, като по случая вече има образувано досъдебно производство. „Категорично е доказано, че съм следен. Има участник, който е работил на трудов договор към кантората на адвокат Николай Димитров, който пък е адвокат на другата страна по делото „Местан“. Като какъв работи там? Той е боксьор в кантора, не е юрист. Завършил е „Национална сигурност“. Работи в кантората на Николай Димитров, трябва да го попитате. Имам клипове и снимки. Ако това не беше вярно, прокуратурата нямаше да образува досъдебно производство“, смята Попов.

Бащата на Сияна отправи призив и към новото ръководство на ДАНС да провери случая, като заяви, че според него определени структури се използват за натиск срещу хора от страна на „ПТП мафията“.

Целия разговор гледайте във видеото.