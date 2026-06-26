Каквито и метални мантинели да поставим, при такава скорост, такъв ъгъл на удара и толкова тежък камион те не могат да го спрат. Това могат да направят бетонни ограничителните системи тип „Джърси“, които връщат автомобила обратно в собствената му лента. Това обясни в „Здравей, България” бащата на Сияна и създател на движение "Сияние" Николай Попов. Той коментира въпроса можеше ли трагедията на "Тракия", при която загинаха две деца и бащата на едно от тях, да бъде предотвратена, ако на магистралата имаше не мантинели, а бетонни прегради.

Според председателя на УС на Научно-техническия съюз по транспорт инж. Ясен Ишев подобни ограничителни системи от години се използват масово в Европа, САЩ и съседни на България държави, докато у нас продължава да се разчита основно на метални мантинели. По думите му Научно-техническият съюз по транспорт повече от десет години настоява пред Агенция „Пътна инфраструктура“ и Министерството на регионалното развитие за въвеждането на стоманобетонни ограничителни системи. „Организираме кръгли маси, изпращаме становища и заключителни документи. Един от основните въпроси винаги е свързан именно с ограничителните системи“, заяви той.

Опасни ли са мантинелите по българските пътища

Бетонните разделители са значително по-здрави, по-дълготрайни и по-безопасни, категоричен е експертът. „Те издържат поне 50 години. Това означава, че бетонните системи са не само по-безопасни, но и многократно по-изгодни финансово“, обясни той.

На въпрос защо въпреки това тези съоръжения не се използват по българските магистрали, той отговори: „Основната причина е, че възложителят - Агенция „Пътна инфраструктура“, не ги залага в своите задания. Ние многократно сме питали защо. Получавали сме обяснения, че били по-скъпи, но това не отговаря на истината“.

По думите на Ишев чуждестранни компании предлагат сертифицирани бетонни системи, които вече са широко използвани в Европа. Той подчерта и че металните мантинели сами по себе си не са незаконни. „Те отговарят на действащите нормативи. Проблемът е, че съществува по-добро техническо решение, което не се използва у нас. Това не означава, че сегашните съоръжения са незаконни, а че държавата не избира най-безопасната възможност“, обясни от своя страна Попов.

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По повод тежката катастрофа края Ямбол той заяви, че според събраната от него информация шофьорът на тежкотоварния автомобил е имал и предишни нарушения. „Предишният ден камионът е бил претоварен. В деня на катастрофата, по информация от разследващите, водачът е заснет от камерите на тол управлениетп с телефон в едната ръка и чашка в другата“, коментира той.

Според него основният проблем е липсата на ефективен контрол върху тежкотоварния транспорт.„Ключът към решаването на проблема с катастрофите и убитите деца е контролът върху тежкия трафик. Тези камиони имат GPS устройства, тахографи и могат да бъдат проследявани. Въпросът е държавата да упражнява реален контрол“, категоричен е бащата на Сияна, която завинаги остана на 12 години.

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Той посочи още, че според него проверките на тежкотоварните автомобили са недостатъчни, тъй като Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ работи съвместно с екипи на МВР, а ресурсът за подобни проверки е ограничен.

Николай Попов отправи и апел към държавните институции. „Искаме да бъде изпълнен поетият към нас ангажимент. Повярвахме, че ще работим заедно по темата за пътната безопасност. От повече от месец настоявам за среща, но комуникацията беше прекратена. Надявам се обещанията да бъдат изпълнени“, заяви той.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Станимира Шикова