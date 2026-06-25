След двете тежки катастрофи от сряда, при които загинаха петима души, експерти по пътна безопасност призоваха за спешни мерки за предотвратяване на подобни инциденти. В ефира на „Твоят ден“ по NOVA NEWS Владимир Тодоров от Българската асоциация на пострадали при катастрофи и бившият директор на КАТ Алексей Кесяков коментираха причините за трагедиите и необходимите промени в пътната инфраструктура и контрола.

Владимир Тодоров отправи директен призив към министъра на регионалното развитие Иван Шишков. „Призовавам г-н Шишков да промени проектирането на разделителните ивици по магистралите. В цяла Европа там не се използват мантинели, а бетонни предпазни огради“, заяви той.

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По думите му всяко лято по автомагистрала „Тракия“ се случват инциденти с тежкотоварни автомобили, които навлизат в насрещното движение. „Нашите мантинели не могат да задържат тежкотоварни автомобили“, подчерта Тодоров.

От своя страна Алексей Кесяков призна, че има системни проблеми, но предупреди, че причините за тежките катастрофи не бива да се свеждат единствено до вида на предпазните съоръжения.

Той припомни, че според първоначалната информация при катастрофата на автомагистрала „Тракия“, при която загинаха две деца и възрастен мъж, водачът на тира е спукал гума. „Тук идва въпросът за техническата изправност на тежкотоварните автомобили. Въпросът е и дали водачът на тира е знаел как да реагира в подобна ситуация, когато спука гума“, каза Кесяков.

„Трябва да се провери колко време е шофирал водачът на тира и колко време не е спал“, допълни той.

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Кесяков предложи министър-председателят да възложи разследването на катастрофата на специализираното звено, което анализира произшествията в железопътния, авиационния и морския транспорт. „Тези експерти не търсят вина, а изследват дали произшествието е можело да бъде предотвратено и какви са причините за него“, обясни той.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Дарина Методиева