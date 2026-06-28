Поредна тежка седмица на пъя – две 9-годишни деца и бащата на едното от тях загубиха живота си, след като тир премина през разделителната мантинела и навлезе в насрещното движение. Малко по-късно друг товарен автомобил отново скъса мантинелата и удари лек автомобил. Няколко дни след това двама младежи загинаха, пометени от шофьор с книжка от едва няколко месеца. Защо децата продължават да умират по пътищата на България? Тази седмица в „Историите на Мария Йотова” ви срещаме с Николай Попов, бащата на загиналата Сияна, както и двама пътни експерти.

„След всяка катастрофа със загинали с мен се свързват близките на жертвите с молба за съдействие, за да не бъде потулен поредният случай. Потърси ме майката на загиналото момче в Мездра. Тя се притеснява, че няма да получи справедливост. Оказа се, че едно от децата, загинали на АМ „Тракия“, е племенник на мой приятел. И той ме потърси с молба да дадем гласност. Това се случва след всяка тежка катастрофа”, разказва Попов.

„Това е липса на всякаква превенция. Мантинелите са съоръжения за пасивна безопасност. Ако един празен товарен автомобил премине през две мантинели и навлезе в насрещното движение, това не е нормално. Кой е приел тези мантинели? Кой носи отговорност – производителят или този, който ги е монтирал?”, попита инж. Ангел Попов от Европейския център за транспортни политики.

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Според експертите няма метална мантинела, която да може да удържи тежкотоварен камион с подобна скорост и маса. „Най-ефективни са бетоновите разделителни съоръжения, каквито има в Гърция, Сърбия, много европейски държави и САЩ. Най-доброто решение е комбинация от бетонови ограждения и мантинели”, смята Николай Попов.

„Ако още преди 20 години това беше държавна политика, днес разделителните ивици на всички автомагистрали щяха да бъдат оборудвани с бетонови ограждения, които са значително по-устойчиви и по-лесни за поддръжка”, коментира Румен Дунев от сдружение „Автотехнически експерти по пътна безопасност”.

Според Николай Попов металните мантинели се подменят след почти всяко тежко произшествие и с времето корозират, докато бетоновите съоръжения имат експлоатационен живот от 40 до 50 години.

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