Аз съм експерт по управление на риска. За да изберем каква мантинела да се постави, е необходимо да се направи оценка на риска. Бетонните ограждения не са универсално решение. Навсякъде се работи по методология. Това заяви директорът на Института по пътна безопасност Богдан Милчев в предаването „Офанзива с Любо Огнянов” по NOVA NEWS. Той коментира зачестилите тежки катастрофи в страната.

По думите му ключът към по-безопасни пътища е именно управлението на риска. „Това е осмият премиер, на когото трябва да се обяснява, че решаването на тази сложна задача започва от него. Няма да се откажа – не заради премиерите, а заради тези, които предстоят да загинат. Управлението на риска е възможност да предотвратим голяма част от тези жертви”, каза Милчев.

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Той отправи критики и към начина, по който се разходват средства за пътна инфраструктура. „Това означава, че парите, хората и ресурсите трябва да се насочат ефективно с конкретен резултат. Когато поискахме обосновка за 90 милиона лева за мантинели, се оказа, че няма оценка на риска”, посочи експертът.

Милчев определи системата като непрозрачна и неефективна. „Мантинелите са корупционното елдорадо в пътната безопасност. Изписват се пари, не се подменят навсякъде, а после се издават сертификати за извършената работа. Имаме над 7000 километра мантинели в държавата”, заяви той. По думите му проблемът е в липсата на прозрачност при възлагането на обществените поръчки. „Откакто Шишков е министър, не е качено нито едно задание. Това означава или че не се правят ремонти, или че се крият. В момента не се работи прозрачно”, каза Милчев.

Регионалният министър разпореди проверка на мантинелите на магистралите

Той отправи обвинения срещу регионалния министър Иван Шишков. „Той 10 месеца беше министър и вършеше порочни неща. Договорите за поддръжка на пътищата и за мантинелите са сключени в последния му ден като служебен министър”, добави директорът на Института по пътна безопасност.

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