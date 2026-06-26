Регионалният министър Иван Шишков разпореди проверка за качеството на мантинелите на магистралите.

На брифинг в Министерския съвет в петък министърът заяви, че има ново изискване за съоръженията. На магистрала "Тракия", където се случи катастрофата, в която загинаха две деца и бащата на едното от тях , мантинелата не е била подменена, както е било регламентирано. На мястото на катастрофата между камион и кола на АМ "Струма" мантинелата е сменена, допълни още министърът.

"Затова съм разпоредил проверка и на подменените мантинели - да се види дали отговарят на изискванията. Има съотвентите сертификати, ще проверим дали той отговарят на вложените материали и качеството", каза още той.

Експерти настояха за спешни мерки и задълбочено разследване след тежките катастрофи през вчерашния ден

Шишков каза още, че текущите ремонти на пътищата се правят без договорен ангажимент за подмяна на мантинели и маркировка, което не е логично. И запита защо обществената поръчка за ремонт на пътя е разделена от тази мантинелите. "Идва въпросът кой е стопанин на пътя. Дали няма да се окаже, че това са корупционните схеми или се защитават частни интереси, но не и интересът на пътуващите", каза още министърът.

Ресорният министър коментира и бетонните мантинели. Той посочи, че те вършат работа при катастрофи с тирове, но при колите не е така - за тях са по-опасни. Също така допълни, че пътищата у нас са така проектирани, че няма как тези бетонни мантинели да бъдат разположени. Затова предстои дебат дали да бъдат поставяни такива по пътищата.

Редактор: Цветина Петрова