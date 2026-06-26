След трагичния инцидент на АМ „Тракия”, при който трима загинаха, сред които 2 деца , NOVA се свърза с фирмата, произвела и монтирала мантинелите в участъка.

Отговорът на компанията е, че мантинелите в този участък отговарят на по-стария стандарт, действал преди 2024 г. Оказва се, че те могат да задържат само.... кола. Но не и тир. Предстояло е да бъдат сменени по новия стандарт, но срокът за това е 10 години - тоест до 2034 г.

„В случая ограничителната система, поставена точно в участъка на „Тракия” край Зимница, е с много нисък клас. Тя задържа само автомобили до 1500 килограма. Самата система е изпълнявана през 2012-2013 година и тогава е отговаряла на нормативните изисквания", посочи изпълнителният директор на „Юпитер 05“ АД инж. Мирослава Грозкова.

Инцидентът предизвика проверки от институциите.

„През 2024 година има нова наредба и изисквания за мантинелите. Тази от трагичния случай не е подменена. В момента съм се разпоредил да се направи проверка и на тези мантинели, които са подменени“, заяви регионалният министър Иван Шишков.

„Дали тези мантинели са законосъобразно поставени, дали отговарят на изискванията, дали могат успешно да изпълняват функциите си“, попита вътрешният министър Иван Демерджиев.

Премиерът Румен Радев също обеща проверки. Той допълни, че правителството е спряло мегапоръчка за подмяна на мантинели на стойност над 1 милиард лева. „Оттук нататък трябва да е ясно, че който строи, ще има драконовски мерки за качеството на строителството. Не става въпрос само за смяна на мантинели, тук става въпрос за смяна на манталитета“, категоричен е министър-председателят.

Трагедията, която отне живота на двете 9-годишни момчета и на бащата на едно от тях, противопостави експертите за това дали мантинелите са най- добрата защита, или бетонни ограничители тип „Джърси”.

„Виждаме, че в България не се използват бетоновите ограничителни системи, които са във всички страни в Европа и в Щатите. Те са много по-здрави, много по-дълготрайни, много по-дисциплиниращи“, категоричен е председателят на УС на Научно-техническия съюз по транспорт инж. Ясен Ишев.

„Няма значение дали са бетонови или метални. Най-високият клас трябва да задържи товарен автомобил с тегло 38 тона, движещ се с 65 километра в час. Ако сблъсъкът обаче е с 90 км/ч, просто камионът ще се преобърне през тези бетонови ограждения и отново ще премине в насрещното платно“ , каза Георги Златев от Българската браншова камара „Пътища“.

„Нашите магистрали са проектирани така, че няма място за бетон”, заяви Инав Шишков.

Проверката на NOVA започна днес следобед по АМ „Тракия”. Трафикът беше натоварен, а шофьорите – несигурни. Пред камерата ни те заявиха, че просто се надяват да не се случи злополука и „карат на магия”.