Дейвид Клейтън-Томас, вокалист на американската група Blood, Sweat & Tears, починал на 84-годишна възраст, предаде Асошиейтед прес.

Той е издъхнал в болница в Торонто, съобщи негов представител, без да се посочва причината за смъртта му.

Клейтън-Томас стана световноизвестен в края на 60-те години като гласа на една от най-популярните джаз-рок групи на епохата. С негово участие Blood, Sweat & Tears издаде албуми с милионни продажби и спечели две награди „Грами“, включително за албум на годината през 1969 г., когато изпревари The Beatles с продукцията Abbey Road.

Снимка: Членовете на групата: (отляво, заден ред) Дейв Баскерон, Фред Липсиус, Боби Коломби и Стив Кац; (коленичили, първи ред) Дейвид Клейтън-Томас и Лю Солоф, 1971 г., Getty Images

Сред най-известните песни на групата са Spinning Wheel, And When I Die и You’ve Made Me So Very Happy.

Роден във Великобритания и израснал в Канада, Клейтън-Томас преминава през трудна младост, преди да започне музикална кариера, която го отвежда на сцените на най-големите зали и фестивали в света, пише още "Асошиейтед прес".

Редактор: Цветина Петрова