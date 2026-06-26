Бившата полицайка Симона Радева, която помагаше на Георги Семерджиев да се укрие след зверската катастрофа в София, в която той блъсна с колата си уби две момичета, е задържана. Предстои да бъде конвоирана до Сливенския затвор в събота, научи NOVA.



Радева беше осъдена окончателно на 3 години и половина затвор при първоначален общ режим на 19 юни. Бившата полицайка е поискала отлагане на присъдата, но прокуратурата отхвърлила молбата ѝ.

Миналата година Софийският районен съд осъди Радева на 5 години затвор за лично укривателство, но Темида на втора инстанция измени присъдата и намали наказанието ѝ.