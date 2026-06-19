Софийският градски съд осъди на 3 години и 6 месеца „лишаване от свобода“ Симона Радева за лично укривателство. Наказанието трябва да бъде изтърпяно ефективно при първоначален общ режим.

Съдът прие, че Радева е действала умишлено, като е имала намерение да прикрие действията на Георги Семерджиев, съзнавала е общественоопасния характер на деянието, предвиждала е и настъпването на общественоопасните последици.

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Решението е окончателно и не подлежи на жалба или протест.

Припомняме, че минути след тежката катастрофа на бул. „Черни връх” през юли 2022 г., при която загинаха две млади жени, Радева помага на Семерджиев да се укрие. Той бяга от мястото и отива към дома си, но няма ключове. На кадри от камери се вижда как Радева му носи метална стълба, с която той успява да се прибере. Разследването е установило, че тя е знаела какво прави.

След фаталната катастрофа над 40 служители на МВР бяха уволнени. Разследването установи, че години наред Семерджиев се е ползвал с полицейски „чадър” за нарушения като шофиране без книжка, пиян, дрогиран, с фалшиви номера и син буркан.

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На 21 май 2025 г. Георги Семерджиев бе осъден на 20 години затвор на последна инстанция. През август той бе преместен от Централния софийски затвор в този в Бобов дол след поредица от нарушения и внасяне на забранени предмети.