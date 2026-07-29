Повдигнаха обвинение за опит за убийство, извършен с особена жестокост, на мъжа, който запали съпругата си след семеен скандал. Предстои утре прокуратурата да поиска постоянното задържане на 48-годишния мъж, който в момента е в ареста. Извършителят ще отговаря за опит за убийство по особено жесток и мъчителен за жертвата начин.

Жена беше залята със запалителна течност и подпалена пред децата си

По данни на разследването преди скандала съпругът е употребил значително количество алкохол. Жертвата е с опасност за живота и е настанена във Военната болница във Варна. Нейни близки даряват кръв. От Военна болница съобщиха за NOVA, че 48-годишната жена е в изключително тежко състояние, настанена е в реанимацията. Получила е около 40% изгаряния от втора и трета степен. Все още обаче е твърде рано за прогнози дали и кога ще се възстанови. Именно лекарите са подали информация към МВР, че жената е жертва на опит за убийство.

Криминалисти запечатаха жилището.

Малко след полунощ във вторник Хабибе чува викове от къщата на братовчедка си.

„Чух зверски гласове, които децата издават. Явно са искали да помогнат. Попитах какво се случа,а братовчедка ми отговори: “Исмаил ме заля с бензин””, каза братовчедката на пострадалата - Хабибе Хюсеин.

Хабибе и съпругът ѝ се обаждат на 112, но след като разбират, че линейката ще се забави, качват изгорялата жена в колата си и я закарват до Дългопол. По пътя пострадалата Файзе повтаряла само да се обадят на полицията, защото мъжът ѝ ще ги убие.

„Аз не мога да спя, не мога да се храня. Още усещам миризмата на братовчедка ми. Тя не беше като човек, а приличаше на зомби - цялата обгоряла. Такова нещо ни съм виждала и по филмите”, добави Хабибе.

Съседи споделят, че това лято семейството се прибрало от гурбет във Франция. Исмаил работел в строителството, а жена му била безработна. Досега не са чували между двамата да има неразбирателство или скандали.

„Палеха огън заедно, работеха заедно в двора. Ще кажеш, че са идеални хора, идеално семейство”, посочи тяхната съседка Гюлзарие Хюсеин.

Семейството има две деца – дъщеря на 20 години и син на 12. Момчето дори било записано да учи в местното училище. В момента то е настанено при роднини. Социални работници вече са посетили адреса, каза кметът на селото. Тепърва ще се реши къде да бъде настанено детето.

„Ситуация е тежка и цялото село е потресено. Отзовават се близки, съседи отиват да даряват кръв, чакаме хубави новини и се надяваме жената да се възстановява”, заяви кметът на с. Медовец Мустафа Исмаил.

Кметът разказва, че съпругът на Файзе опитал сам да потуши пламъците, като я вкарал в банята и я поливал с вода. В резултат той също получил изгаряния по ръцете.