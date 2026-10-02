Снимка: БГНЕС, архив; Видео: NOVA
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Радев отговаря на депутатски въпроси по време на парламентарен контрол
"Видът на Паметника на Свободата след ремонта ще бъде абсолютно същият, затова има 1000 страници документация, която е публична. Паметникът ще се върне в абсолютно същия вид". Това заяви премиерът Румен Радев в Народното събрание в отговор на въпрос на парламентарната група на „Възраждане“ относно ремонта на монумента.
Министър-председателят каза, че предишните правителства са оставяли ремонта на следващите и затова паметникът е станал опасен и от него падат камъни, а вътре има влага и експозицията се поврежда. "Решихме да поемем риска, за да може бъдещите поколения да имат този паметник", каза Радев. Той подчерта, че Паметникът на Шипка е светиня и символ на целия български народ, не само на "Възраждане“. "Ако вие държахте наистина на този паметник, щяхте да бъдете ангажирани и с неговото състояние", каза премиерът.
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Той припомни, че още първата година, след като е построен, на паметника е направен ремонт, защото е констатирано, че атмосферните условия са изключително сурови – влага, прониквания, фуги и още тогава започва грижата за него. "През 2020 г. падат вече камъни с голямо тегло и той става опасен", каза Радев. Той посочи, че стълбищата, които изкачва всяка година от северната страна на входа, пропадат непрекъснато и се изместват, защото отдолу е пръст и камъни без основа. "Това, което наричате изтърбушване, е премахване грижливо на всички стълбищни и облицовъчни плочи, които са сортирани, номерирани и съхранени“, каза премиерът. По думите му когато отдолу се изгради здравата основа, те ще могат да бъдат върнати.
Премиерът подчерта, че проектът за Паметника на Шипка не е на настоящото правителство, а е отпреди три години. Радев увери, че е разпоредил максимално бързо да се ускори процесът на възстановяване на монумента съгласно изготвената документация. "Отдолу ще има стоманобетонна основа, отгоре стълбите ще изглеждат по абсолютно същия начин", увери премиерът.Редактор: Ина Григорова
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