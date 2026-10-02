Снимка: iStock
-
Очакваме петото плащане по ПВУ до края на декември
-
Какво може да предприеме правителството, за да забави ръста на цените
-
Бюджетният дефицит за тази година ще бъде до 5,7% от БВП
-
До 5,6% се ускорява годишната инфлация в България през септември
-
КЕВР утвърди цената на природния газ за октомври
-
Никой не може да прогнозира каква ще е тенденцията в цената на горивата, твърди Светослав Бенчев
Той ще дава на регулаторите данни за проследяване на цените и установяване на нелоялни търговски практики, заяви Румен Радев
Правителството работи по създаването на централен електронен регистър на цените на хранителните стоки, който трябва да даде на регулаторите реални данни за проследяване на цените и установяване на нелоялни търговски практики. Това заяви премиерът Румен Радев по време на изслушването му в парламента в петък.
По думите му досега подобен регистър не е правен в България, но съществува в редица европейски държави. Премиерът обясни, че той трябва да бъде част от по-широка система за контрол, заедно със законодателните промени и методиките за работа на Комисията за защита на потребителите и Комисията за защита на конкуренцията.
Ще доведе ли регистърът на храните до по-високи цени
„Когато имаме законите, имаме инструментариума и този регистър, регулаторите вече ще имат истински данни, механизми и информация, чрез които да могат да кажат къде има нелоялни търговски практики или необосновано повишаване на цените“, поясни министър-председателят.
Той посочи, че докато се изгражда регистърът, правителството е провело диалог с големите хранителни вериги, в резултат на който те са поели доброволни ангажименти. По думите му този подход е търсил баланс между свободната пазарна икономика и необходимостта от контрол върху нарушенията по веригата на ценообразуване.
„Този подход на „Кошница с грижа“ трябва да бъде допълнен с по-сериозни мерки и ние ще започнем да ги прилагаме“, каза премиерът.
Той представи и данни за движението на цените на хранителните стоки през годината. По думите му от януари до април е имало ръст, а от май е започнала дефлация.
„Минус 0,5, минус 2 през юни, минус 1 пункта през юли, минус 0,2 през август, а през септември - повишение с 0,5%. Така че, да, пак има ход нагоре при цените на хранителните стоки“, посочи Радев.
Според него диалогът с големите хранителни вериги е дал резултат, но „не е достатъчен“. „Когато говорим за цени, трябва да видим всички фактори, чрез които те се образуват“, каза премиерът. И допълни, че това важи и за тарифите на горивата и разходите за транспорт.Редактор: Цветина Петрова
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни