Правителството работи по създаването на централен електронен регистър на цените на хранителните стоки, който трябва да даде на регулаторите реални данни за проследяване на цените и установяване на нелоялни търговски практики. Това заяви премиерът Румен Радев по време на изслушването му в парламента в петък.

По думите му досега подобен регистър не е правен в България, но съществува в редица европейски държави. Премиерът обясни, че той трябва да бъде част от по-широка система за контрол, заедно със законодателните промени и методиките за работа на Комисията за защита на потребителите и Комисията за защита на конкуренцията.

Ще доведе ли регистърът на храните до по-високи цени

„Когато имаме законите, имаме инструментариума и този регистър, регулаторите вече ще имат истински данни, механизми и информация, чрез които да могат да кажат къде има нелоялни търговски практики или необосновано повишаване на цените“, поясни министър-председателят.

Той посочи, че докато се изгражда регистърът, правителството е провело диалог с големите хранителни вериги, в резултат на който те са поели доброволни ангажименти. По думите му този подход е търсил баланс между свободната пазарна икономика и необходимостта от контрол върху нарушенията по веригата на ценообразуване.

„Този подход на „Кошница с грижа“ трябва да бъде допълнен с по-сериозни мерки и ние ще започнем да ги прилагаме“, каза премиерът.

Той представи и данни за движението на цените на хранителните стоки през годината. По думите му от януари до април е имало ръст, а от май е започнала дефлация.

„Минус 0,5, минус 2 през юни, минус 1 пункта през юли, минус 0,2 през август, а през септември - повишение с 0,5%. Така че, да, пак има ход нагоре при цените на хранителните стоки“, посочи Радев.

Според него диалогът с големите хранителни вериги е дал резултат, но „не е достатъчен“. „Когато говорим за цени, трябва да видим всички фактори, чрез които те се образуват“, каза премиерът. И допълни, че това важи и за тарифите на горивата и разходите за транспорт.

Редактор: Цветина Петрова