Снимка: Стопкадър
-
Германия се готви за нови хибридни атаки от Русия
-
Депутатите ще изслушат Румен Радев
-
На церемонията по връщането на останките на цар Самуил няма да има представители на Гърция и РСМ
-
„Челюсти”: Как Европа да реши проблема с нелегалните мигранти
-
Как ще работи новата кампания на социалното министерство за преместване в по-малък град
-
Песков за думите на Радев: Призивите за диалог с Русия засега не променят общоевропейската линия
Европейската интеграция и нужните реформи са основна тема на срещите ѝ с Християн Мицкоски и Гордана Силяновска
Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен пристигна в Скопие – последна спирка от обиколката ѝ из Западните Балкани.
Днес предстои официалната част от нейната визита. След церемонията по посрещането Фон дер Лайен ще се срещне с министър-председателя Християн Мицкоски и с президента Гордана Силяновска.
Урсула фон дер Лайен започва обиколка на Западните Балкани
Основните теми на разговорите са свързани с европейската интеграция на Северна Македония, необходимите конституционни и правосъдни реформи, както и финансовата подкрепа по Плана за растеж на Западните Балкани.Редактор: Мария Барабашка
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни