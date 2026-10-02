Гърция се подготвя за посрещнието на държавния секретар на САЩ Марко Рубио в страната, което ще се състои на 6 и 7 октомври.

Посещението се определя като особено важно за двустранните отношения и регионалната дипломация на фона на засиленото геополитическо напрежение, съобщава кореспондентът на БТА в Атина Иван Лазаров.

Очаква се Рубио да пристигне в Атина специално, за да подчертае важността на американско-гръцките отношения, а не като част от по-широка регионална обиколка. Това се разглежда като доказателство за близките отношения между двете страни и за положителните перспективи за по-нататъшно сътрудничество.

Войната в Украйна ще бъде темата на срещата между Марко Рубио и Сергей Лавров

Очаква се централна тема на посещението да бъде шестият кръг на Стратегическия диалог между САЩ и Гърция, започнал през 2018 г. Разговорите ще обхванат двустранното отбранително сътрудничество, включително използването на военни съоръжения в Гърция в рамките на Споразумението за взаимно отбранително сътрудничество. Сред обсъжданите теми се очаква да бъдат и гръцките планове за евентуално разширяване на териториалните води южно от Крит до 12 морски мили, както и възобновяването на проучванията на морското дъно, свързани с електроенергийната връзка между Гърция и Кипър.

Очаква се в дневния ред на разговорите да бъдат и войната в Украйна и ситуацията в Близкия изток. По време на посещението Рубио ще се срещне с гръцкия външен министър Йоргос Герапетритис и с премиера Кириакос Мицотакис.

Редактор: Цветина Петрова