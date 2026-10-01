Снимка: БГНЕС
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Поне петима са били изключени от Академията поради грешка в системата за оценяване
Поне петима студенти са били изключени от Националната академия за театрално и филмово изкуство поради грешка в системата за оценяване. За случая алармираха студенти пред NOVA.
На този фон, обучаващите се в НАТФИЗ продължават протестите си. Днес те се отправиха на шествие от сградата на академията до Министерството на образованието. Основното искане е оставката на ректора Мирослав Дачев.
Снимка: БГНЕС
„Електронната ни система за оценяване не работи, не функционира. В момента тече изключването ни от Европейския алианс FilmEU. Не се опитва да се води никакъв диалог с нас. Постоянно отсъстват членове на администрация. Ректорът никога не си е в кабинета“, заяви студентката по „Филмова и телевизионна режисура“ Ивайла Жекова.
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Студентът Деян Еничаров, член на ИК „Студентските протести в НАТФИЗ“ каза, че докато се е опитвал да разбере защо ректорът няма да отиде на срещата за FilmEU в края на октомври, той се е ядосал: „Започна да ми крещи в лицето как аз не съм го разбирал, как не съм му знаел личните ангажименти.“
Снимка: БГНЕС
„И заради това организаторите се чувстват длъжни да ни изключат, защото не виждат инициатива от страна на висшето ни ръководство да участваме в този алианс“, коментира още Ивайла Жекова.
„Аз съм един от 18-те преподаватели, които подадохме сигнал до МОН, тъй като имаше огромна липса на диалог. Заставам зад студентите си и смятам, че те трябва да бъдат чути“, заяви доц. д-р Валерия Крачунова-Попова.
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