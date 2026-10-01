Поне петима студенти са били изключени от Националната академия за театрално и филмово изкуство поради грешка в системата за оценяване. За случая алармираха студенти пред NOVA.

На този фон, обучаващите се в НАТФИЗ продължават протестите си. Днес те се отправиха на шествие от сградата на академията до Министерството на образованието. Основното искане е оставката на ректора Мирослав Дачев.

Снимка: БГНЕС

„Електронната ни система за оценяване не работи, не функционира. В момента тече изключването ни от Европейския алианс FilmEU. Не се опитва да се води никакъв диалог с нас. Постоянно отсъстват членове на администрация. Ректорът никога не си е в кабинета“, заяви студентката по „Филмова и телевизионна режисура“ Ивайла Жекова.

Студенти от НАТФИЗ излязоха на протест, искат оставката на ректора (ВИДЕО+СНИМКИ)

Студентът Деян Еничаров, член на ИК „Студентските протести в НАТФИЗ“ каза, че докато се е опитвал да разбере защо ректорът няма да отиде на срещата за FilmEU в края на октомври, той се е ядосал: „Започна да ми крещи в лицето как аз не съм го разбирал, как не съм му знаел личните ангажименти.“

Снимка: БГНЕС

„И заради това организаторите се чувстват длъжни да ни изключат, защото не виждат инициатива от страна на висшето ни ръководство да участваме в този алианс“, коментира още Ивайла Жекова.

„Аз съм един от 18-те преподаватели, които подадохме сигнал до МОН, тъй като имаше огромна липса на диалог. Заставам зад студентите си и смятам, че те трябва да бъдат чути“, заяви доц. д-р Валерия Крачунова-Попова.