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Това сочат предварителните данни на Националния статистически институт
Годишната инфлация в България се ускорява до 5,6% през септември, показват предварителните данни на Националния статистически институт. В същото време на месечна база е отчетено поевтиняване от 0,3 на сто. Тази дефлация не означава, че всички стоки и услуги поевтиняват.
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Транспортът и образователните услуги поскъпват - съответно с 3,4 и с 3,2 на сто. Повече плащаме за алкохол и тютюневи изделия.
Най-голямо намаление се наблюдава при спорта, развлеченията и културата - над 10%.
От НСИ уточняват, че това са предварителни данни. Окончателните резултати ще бъдат публикувани на 14 октомври.Редактор: Ина Григорова
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