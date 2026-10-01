Годишната инфлация в България се ускорява до 5,6% през септември, показват предварителните данни на Националния статистически институт. В същото време на месечна база е отчетено поевтиняване от 0,3 на сто. Тази дефлация не означава, че всички стоки и услуги поевтиняват.

Бюджетният дефицит достигна 3,6 млрд. евро към края на септември

Транспортът и образователните услуги поскъпват - съответно с 3,4 и с 3,2 на сто. Повече плащаме за алкохол и тютюневи изделия.

Най-голямо намаление се наблюдава при спорта, развлеченията и културата - над 10%.

От НСИ уточняват, че това са предварителни данни. Окончателните резултати ще бъдат публикувани на 14 октомври.

Редактор: Ина Григорова