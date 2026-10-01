Испанската полиция задържа 16-годишен румънски гражданин, за когото се предполага, че е бил сред основните фигури в международната хакерска група KillSec. Арестът е част от мащабно европейско разследване на повече от 1000 кибератаки, извършени в рамките на две години.

Тийнейджърът е открит и задържан в испанския град Аликанте. Според Европол разследващите го подозират, че е изпълнявал ролята на администратор на групата.

Операцията е проведена едновременно в няколко държави. Арестувани са още двама заподозрени на възраст над 20 години - единият във Великобритания, а другият в Румъния. Властите в Пуерто Рико са поискали екстрадирането на задържания на британска територия.

Италия разби международна мрежа, разпространявала онлайн материали за сексуално насилие над деца

Разследването е стигнало и до четвърти предполагаем участник. Става дума за разработчик, който е навършил 18 години през август и следователно е бил непълнолетен при извършването на част от престъпленията, за които е заподозрян. Той все още се издирва.

По данни на Европол KillSec е прониквала в информационни системи чрез софтуерни уязвимости и слабо защитени точки за достъп. Особено уязвими се оказали някои облачни хранилища, откъдето хакерите успявали да копират чувствителни данни.

След кражбата на информацията започвало изнудването. Засегнатите организации били заплашвани, че данните им ще бъдат публикувани, ако не платят искания откуп. Европол посочва, че по този начин групата е успяла да получи значителни суми. Като част от международната операция са претърсени общо осем жилища в Испания, Гърция, Румъния и Великобритания. Разследващите са иззели доказателства и активи, за които се предполага, че са свързани с престъпната дейност.

Редактор: Цветина Петкова