Президентът на САЩ Доналд Тръмп поиска информация от британските власти относно освобождаването под гаранция на петима заподозрени. Те са свързани с предполагаем терористичен заговор срещу американската база „Феърфорд“ във Великобритания. Базата се използва от американските сили при операциите срещу Иран. Петимата са британски граждани. Всички са на около 25 години.

Британските власти обявиха в понеделник, че те ще бъдат освободени под гаранция. Разследването по случая продължава. Тръмп определи решението като „изненадващо“.

Освободиха под гаранция задържаните за заговор за нападение срещу базата във Феърфорд

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио заяви, че в случая „несъмнено“ е замесен чуждестранен субект. Той обаче не уточни кой.

Британският премиер Анди Бърнам заяви, че има „сериозни индикации“ за иранска следа. По думите му разследването все още продължава.

Сигналът за заплаха е подаден в неделя. Местна жителка съобщила за съмнителни микробуси край базата. По думите ѝ около тях се движели маскирани мъже с качулки. Британските власти са извършили претърсвания. Те са иззели неуточнено количество бензин. Взривни устройства не са открити. Според Тръмп заподозрените са били „следени от дълго време“. Иран отрича да има каквато и да е връзка със случая. Разследването продължава.

Редактор: Габриела Павлова