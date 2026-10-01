Славчо Мегеров е добре известен на МВР и е ясно, че той системно се занимава с кражби и грабежи. Има данни, че е свързан с поръчкови убийства. Това заяви в ефира на „Здравей, България” журналистът от Bird.bg Димитър Стоянов за задържания за убийството на бизнесмена Илиян Филипов. Мегеров е работил в една от транспортните фирми на убития собственик на „Ботев" (Пловдив).

„На първо място нека да отбележим, че говорим с презумпция за невинност. Отпреди около 15 години има твърдение, че той е поел поръчка за елиминирането на лице. До реализирането ѝ обаче не се стигнало, защото били събрани достатъчно данни за съществуването ѝ и явно те са изтекли към „мишената". Не се е стигнало дори до опит за убийство. Не искам да разкривам повече информация, защото това може да е от значение и за текущото разследване, но има такова досъдебно производство. Най-вероятно то е архивирано, но има живи свидетели. Много дълго време определени служители в МВР нямаха желание да разкриват едно или друго престъпление”, допълни Стоянов.

Задържаха бивш служител на Илиян Филипов за убийството му

Той каза още, че по случая с разстрела на Филипов се разследват всички хипотези.

„Възможно е да са имали лични отношения. Възможно е да става дума за поръчково убийство. Възможно е и задържаният да няма никакво отношение към случая. Той обаче безспорно гравитира около кръга на Христофорос Аманатидис-Таки и най-вече на Белингата. Допреди няколко месеца Мегеров и Филипов са живели на едно и също място. В един момент действията на МВР принуждават задържания да напусне България. Това се случва след няколко успешни удара срещу каси в Пловдив и района. Живял е около две години в Дубай. Безспорно през последните три години между него и Филипов е имало напрежение. Трябва обаче да имаме предвид, че тези кръгове не са постоянни. Едни лица влизат, други излизат. Отношенията в тези среди са доста динамични“, каза още Стоянов.

Според него убийството на Филипов има личен мотив.

„Първоначално се появи информация, че Илиян Филипов е ликвидиран с един изстрел. Сега обаче чуваме, че куршумите са били два. Все още не е ясно дали от задържаното лице са иззети натривки. По оперативни данни заподозреният е стоял около час, вероятно дори повече, в храстите и е чакал Филипов. Убитият се връща на адреса, където по-късно е убит, след като жена, с която е бил в близки отношения, му се обажда и му казва, че пред блока има човек, който обикаля, притеснява я и я кара да се чувства застрашена. Именно заради това обаждане, поне според оперативната информация, Филипов се връща на мястото. Той излиза от автомобила без охрана и без шофьор, което подсказва, че не се е чувствал застрашен“, твърди Стоянов.

В този момент е убит.

Цялата ситуация напомня по-скоро на убийство с личен мотив, отколкото на добре подготвено поръчково убийство.

Бившият кмет на Пловдив: Нищо не подсказваше Илиян Филипов да е притеснен. Беше човек с голямо сърце

Главният редактор на akcentnews.com Станимир Кронев също смята, че вероятно между убития и задържания е имало конфликт, започнал преди три-четири години. Той коментира и сблъсъка на Илиян Филипов с бизнесмена Иван Петлешков.

„Ситуацията между групата около бизнеса на господин Филипов и тази около господин Петлешков е публична тайна в Пловдив. По реакциите в социалните мрежи и тези на голяма част от хората в Пловдив ясно се вижда, че ответната страна на господин Филипов се опитва да представи нещата като дребен междуличностен конфликт. Като скандал, започнал заради пари за реклама. Всъщност генезисът на този конфликт е много по-дълбок. Името на Таки в последните години гравитира често в Пловдив, а след него винаги идва името на Петлешков”, обясни още Кронев.

„Иван Петлешков е бивш служител на РЗБОП – Пловдив. Името му беше свързано с ролята на защитен свидетел по производство, по което се твърдеше, че Делян Пеевски и Ахмед Доган са били обект на изнудване. Впоследствие обаче около това производство излязоха и други обстоятелства. По данни, представяни по делото, прокуратурата първоначално е започнала производство срещу Петлешков заради твърдения, че е поискал облага, която не му се полага, от френска компания. Тя пък от своя страна е възложила на бивши служители на френското разузнаване да изготвят доклад за дейността му. Именно в този доклад, според твърденията по случая, са били изложени данни за негови контакти и действия, включително твърдения, че той е финансирал, макар и под принуда, ПКК и ИДИЛ. Твърди се, че именно този доклад е предизвикал сериозно притеснение у Петлешков и впоследствие е станал част от по-широкия контекст на производството. По това производство има и други фигури, които са се появили по-късно”, каза още от своя страна Стоянов.

Застреляха бизнесмена и собственик на „Ботев“ (Пловдив) Илиян Филипов

Припомняме, че собственикът на „Ботев“ (Пловдив) Илиян Филипов беше убит в нощта срещу сряда пред сграда, кояот той самият бил построил. По непотвърдени данни Филипов е бил прострелян с един куршум в главата. Тежкото престъпление беше извършено в пловдивския квартал „Христо Смирненски“, в близост до "Пещерско шосе" и един от изходите на града.

Целия разговор гледайте във видеото.