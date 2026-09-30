Зоопаркът в Копенхаген показа най-новият си питомец - малко от редкия вид амурски леопард. Бебето се е появило на бял свят на 16 септември. В момента то е под нежните грижи на майка си и е здраво и доста игриво, споделят гледачите му. Неговото развитие се наблюдава посредством камера, която е монтирана в клетката на леопардите и излъчва непрекъснат лайвстрийм.

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„Надявахме се нашата двойка леопарди да заченат поне две малки. Но и едно бебе е изключително добра новина, тъй като чакаме появата му от много дълго време", заяви гледачът на зоопарка Зак Зоне. Той се надява, че след няколко месеца малкото ще може да бъде пуснато във външното заграждение и всички посетителите на зоологическата градина да могат да му се радват.

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Този вид голяма хищна котка се среща само в Северен Китай и руския Далечен изток. Според Зоне в дивата природа са останали малко над 100 екземпляра, което прави новороденото още по-ценно. „Все още не знаем пола му, но това всъщност няма особено значение, защото видът е толкова рядък“, заяви той.

Редактор: Станимира Шикова